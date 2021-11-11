李應元走了！一生從政生涯精彩 雲林老家各界深感惋惜

出身雲林縣崙背鄉的李應元，從單純的鄉下囝仔，由醫轉政，一生以台獨運動為志業，每場大小街頭運動，總有他的身影，街頭出身的他卻有別於一般激進人士，滿口本土語言，他自始至終，在政壇給人印象就是風度翩翩的謙謙君子，笑容總掛在臉上，溫文中略帶霸氣，是民進黨中少有的陽光型政治人物，如今病故，在台灣政壇留下不少令人懷念的行跡。

擁有台大公衛、哈佛大學醫管雙碩士及美國北卡醫療經濟學博士的高學歷光環的李應元，在研究所期間曾在親黨外的媒體跑醫藥新聞，深受諸多黨外元老為台灣獨立運動拚搏的精神所感召，學生時代還戒嚴時期，這位生長在保守小村的他開始參與黨外活動，「跑給警察追」「警總身家調查」對他而言是家常便飯，後來深受美麗島事件影響，毅然加入反對運動。

一九八○年李應元赴美求學，在美國期間與台獨人士郭倍宏等人相識結為好友，共同成立北美洲台灣學生社，一九八三年加入台獨建國聯盟，擔任雜誌發行人，批評獨裁專政，因活躍於僑界，雖當上全美台灣同鄉會總幹事，卻被國民黨政府列入「黑名單」而無法返國。

無法回國的他留美任教五年，雖曾獲母校台大聘書，但因黑名單依舊無法返國任教。一九九○年時任台聯盟副主席的李應元曾試圖「闖關」「翻牆」方式爭取返鄉，當年還曾偷渡回台，並在總統府前照相投稿黨外雜誌，轟動全台，隔年被捕入獄，直到刑法一百條叛亂罪修訂，才於一九九二年出獄。

曾跨越戒嚴與民主時代的李應元，躍上解嚴後的台灣政治舞台，光芒依舊，加上流利口才，每場大小選舉場合，總缺不了他翩翩身影，使他快速竄為閃亮的政治的明星，一九九五年連任兩屆台北縣立委；民進黨執政時期更曾出任駐美副代表，行政院秘書長，勞委會主委、環保署長等職。

李應元政治閱歷十分完整，二○○二年獲徵召與國民黨強棒馬英九交手競選台北市長，雖敗猶榮，他的多項首都規畫被學界評為最有創見。二○一四年還曾為柯文哲掌兵符，把白色市長送進市府，不論抬轎或坐轎，李應元角色一直扮演很好。

在民進黨內人緣佳的他，民進黨蔡英文敗選，隨時獲當年雲林縣長蘇治芬延攬擔任副縣長，返鄉參政的他，把多年來累積的政治經驗帶回鄉，加上他「人人好」的人格特質，被視為地方百里侯最佳的接棒人選。

在蘇治芬屆滿時，他毅然投入雲林縣長初選，當年還有法務部次長李進勇和立委劉建國也有意競逐，初選結果落敗，這也是李應元從政以來極少數的敗選，一般認為他長時間忙於外地，短時間難能整合地方勢力是主因，時不我予，雖然難圓回鄉參政夢，但他仍在雲林政壇獲極高評價，認為他扮演什麼像什麼，是政壇難得的陽光君子，無緣入主縣政，實為故鄉損失。