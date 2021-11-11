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涉出席不當飲宴 國民黨：陳時中犯3罪狀應即道歉下台

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨文傳會主委凌濤。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
國民黨文傳會主委凌濤。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

衛福部長陳時中疫情期間出入「有女子在場」飲酒作樂影片流出，引發違反防疫、菸害防制與公務員應利益迴避、不應出入不當場所等規定。國民黨晚間點名，陳「無罩喝酒嗨歌」有「三大罪狀」，明顯不適任，應立即道歉並辭職下台。

國民黨文傳會主委凌濤表示，陳時中涉及不當宴飲事證明確，擔任中央防疫指揮官，卻親身示範「防疫破口」、身為閣員出入疑有女陪侍場所，以及違反廉政倫理規定之虞，總總脫序行為已讓指揮中心公信力盡失。

凌濤也提到，陳時中此次飲宴影片中人，還被披露疑在對岸政務機關任職，是否涉及「政治統戰」，陳須嚴正說明，調查局必須介入調查。

凌濤還認為，公務員廉政倫理明確規範，公務員受邀飲宴應酬不宜出入有女陪侍的特種場所，更不得參加與其職務有利害關係應酬，但陳時中不僅出入不當宴飲場合，涉及職務利害關係，還失控玩嗨，呼籲政風單位應立刻介入調查。

凌濤表示，陳時中貴為防疫指揮官，在中央流行疫情指揮中心賣力推廣「防疫新生活運動」同時，陳自己卻成「雷隊友」，還藐視菸害防制法在室內吸菸；對陳面對質疑反問「喝酒就要下台？還是唱歌就要下台？」無賴回答也讓人傻眼。

凌濤表示，陳時中所犯罪狀加總已跨過紅線，卻連一句抱歉也沒有，如此品德標準，已不適任內閣閣員，應即辭職下台。

陳時中 凌濤 公務員 國民黨

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