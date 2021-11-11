駐泰前代表李應元病逝 享壽68歲

駐泰國前代表李應元今天病逝，享壽68歲，今晚消息一出，民進黨全黨陷入哀傷。李應元今年8月宣布辭職回台灣，當時他提到自己5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，決定向蔡英文總統提出辭職。由於當時李應元才到任一年，且外交手腕靈活，黨內許多人都感到相當可惜。

李應元從政近30年，從前總統陳水扁時代就一路被重用，尤其陳水扁欽點他派駐美國擔任副代表，當時被譽為明日之星。他的留美資歷再加上交際手腕靈活，也被稱為「天生的外交官」。但他也因為在謝長廷擔任行政院長時被重用，被視為「謝系」色彩鮮明。

李應元早期在美國唸書時，因參加台獨活動被當時的國民黨政府列為返國「黑名單」，返國後藉由照片及文章投稿被捕，1992年因「刑法100條」修正才出獄，也因此成為家喻戶曉的人物。

不過李應元的仕途並非一帆風順，2002年被徵召參選台北市長落敗，2013年參加黨內雲林縣長初選也落敗，蔡英文擔任民進黨主席後，被提名為不分區立委，直到民進黨再度執政，被任命為環保署長。2018年底，民進黨在九合一地方選舉重挫，李應元請辭環保署長獲准，隨後投入民進黨總統大選輔選工作。

李應元被視為民進黨內的「美國通」，再加上他歷經行政院、國會及選舉歷練，且為人親和，黨內一直認為他很適合擔任外交及溝通協調工作。因此2016年民進黨重返執政，李應元被宣布擔任環保署長，讓許多人跌破眼鏡，公布內閣名單時，李應元坦言環保署長不是個容易的工作，但他也自嘲，「不辛苦的工作也不會找我。」

2018年底卸下環保署長一職後，李應元沒有再擔任公職，直到去年6月被宣布擔任駐泰國代表，接替上一任代表童振源，並於7月完成宣誓，8月到任，沒想到這個職務僅維持一年，讓黨內都相當惋惜。

據了解，李應元當初願意接下駐泰代表，也是經過蔡總統一再拜託；李應元到泰國之後表現相當積極，也藉由柔軟身段與官方及台商對話，很受當地歡迎，但今年開始身體出現變化，最後不得不決定返台接受治療。

李應元在民進黨內人緣極佳，笑臉迎人是他留在眾人心中印象，雖然身上扛著「謝系」招牌，但與各派系都很友好，從不口出惡言。

李應元與黨內同志交鋒的例子非常少見，近年應只有2017年底，高雄市前市長陳菊出版「花媽心內話」一書，書中提到陳菊卸任勞委會主委與時任行政院秘書長的李應元有關，直指「有人放話」。李應元為證明清白，罕見強烈澄清，公開對陳菊喊話：「發誓絕對不是我。」他也強調，他非常敬重陳菊，且他從政多年，從來不為了職務去傷害他人，「更何況是一個我那麼敬重的人。」