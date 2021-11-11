跟騷法仍有爭點 內政部：盼兼顧社會期盼與人權保障

立法院長游錫堃昨天召集朝野協商「跟蹤騷擾防制法」草案，最快下周五交付院會表決。國民黨立委林為洲今率跨黨派立委及民團舉行記者會質疑，現行版本草案針對跟蹤、騷擾定義，以及保護令等關鍵條文仍有爭點。內政部警政署回應，會持續與各界代表諮詢溝通，滾動調整法案內容，盼兼顧社會期盼與人權保障。

林為洲指出，跟騷法經過兩次協商，下周院會可能就會處理，能立法是好事，但希望法律能更周全，若跟騷行為的定義侷限在「性與性別相關」，恐無法涵蓋其他騷擾行為，導致憾事發生。

內政部回應，終結性別暴力是國際共識，也是防制跟蹤騷擾的立法初衷，自2016年起，內政部前後10餘次邀集學者專家及婦女團體共同討論，立法院也辦理2場公聽會，各界意見均充分納入考量，並結合警政署實務經驗制定法案。

內政部表示，法案制定期間，各界訴求多元，有要求專法應涵蓋所有人際互動衍生糾紛者，有要求警察應即時認定並開立行政罰鍰者，但若把警察當作解決疑難雜症的萬用靈丹，除了範圍過度發散，更有可能讓違警罰法借屍還魂，侵害人權。

內政部表示，為完善法案內容，警政署2019年即啟動防制跟蹤騷擾案件計畫，從實務執行獲取經驗，發現跟蹤騷擾主要源於行為人長期追求或占有不成，日積月累下，對被害人造成危害，屬於性別暴力，所以他們的法案聚焦在性別暴力，並比照各先進國家模式將其視同犯罪。

依據內政部部法案，警察獲報跟蹤騷擾案件，便能啟動犯罪調查，對於當事人有利及不利事項一律注意，查有犯罪嫌疑除依法偵辦外，還能對行為人開立書面告誡，不會僅因行為人單方面否認與性或性別有關，警察就停止調查證據或不給予書面告誡。

如被害人對警察不開立書面告誡有意見，堅持提告，警察仍然會將案件函送地檢署，讓被害人權益在偵查、審判程序中獲得保障。

內政部表示，另依實務經驗，80%的案件行為人經警察介入瞭解後即停止，為發揮過濾功能，善用司法資源，故規定經警察給予書面告誡仍不停止者，被害人能向法院聲請保護令，以回應社會訴求。

內政部表示，法案最初由婦女團體倡議推動，因近年發生多起跟蹤騷擾危害事件，也讓社會認識防範性別暴力的重要；他們以「聚焦性別暴力案類」、「行為犯罪化」及「調查與即時保護併行」等原則制訂法案並函請立法院審議，期待透過跟蹤騷擾防制專法的制定與落實，走完性別暴力防治的最後一哩路。