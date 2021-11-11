五權變三權！柯建銘：民進黨團修憲版本明確定

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，明天要在黨團會議確定黨團版本的修憲案，黨中央送黨版來後，歷經黨團憲改小組4次會議，討論、修正許多細節，明天確定版本後，下周一送程序委員會，希望盡速付修憲委員會，各黨也可陸續開公聽會，展開修憲。

民進黨這次憲政改革著重在「擴大公民參政權，貫徹18歲公民權與18歲被選舉權」、「廢除考試院與監察院兩院，落實三權分立」、「降低修憲門檻」、「縮短新舊任總統看守期間」等成果，民進黨中執會10月27日通過黨版，送到立法院黨團討論。

柯建銘說，黨部修憲版本送來黨團後，黨團憲改小組有一些調整，包括監察院國家人權委員會，原本設計放入立法院，現在改成設在總統府，因總統是人權的守護者，其組織與執掌另以法律定之。

柯建銘說，廢監察院後的監察權原本也要設計在立法院，但希望純粹「五權變三權」，確立「三權分立」，也不是孫中山信徒，何必把監察權塞在立法院？因此立法院只保留彈劾總統權，其他官員的法律責任回歸到司法體系。

柯建銘說，另外聯合國人權條約原本要入憲，但憲法規定要遵守聯合國條約很奇怪，我國也從未參與聯合國討論，若以後聯合國規定什麼憲法就規定什麼，會變成限制條款，每個國家國情不一樣，會變成「法律的殖民地」。

柯建銘表示，立法院監督行政部門又審決算，將來監察院廢掉後，審計部歸屬立法院，審計長由總統提名，立法院同意。