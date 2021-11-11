陳時中聚會影片 羅秉成：勿隨意影射、政治操作

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中餐敘影像連環爆，影片中「有女子在場」被認為是「有女陪侍」，國民黨立委鄭麗文又稱陳身旁大讚「部長好酒量」的是曾浮報健保費的醫師陳識中。行政院發言人羅秉成晚間強調，陳時中已公開說明時間及性質，若沒有事實根據、隨意影射，對當事人並不公平，各界不要刻意政治操作。

陳時中參加聚會、飲酒唱歌等影片，接連在網路上流傳。羅秉成今天上午在行政院會後記者會被問到時，他表示，影片第一時間被認為是近期的事，但陳時中已有即時說明是去年6月，相關提問陳時中將於下午說明。

陳時中下午在記者會時也主動澄清，該場活動是在去年6月15日，並非三級警戒期間，日期錯置希望不要再發生。他說，除了邀請者，其他人都是第一次見面，「不認識也不方便干涉人家的客人是誰」。

陳時中聚會影片中的人士也陸續被起底，鄭麗文下午在臉書說，影片中湊到陳身旁大讚「部長好酒量」的男子，是曾在北市聯醫心臟內科主任期間收回扣，自行開業後又浮報健保費的醫師陳識中。

「有女子在場」也被認為是「有女陪侍」，媒體訪問法務部廉政署廉政官則說，公務員不得涉足有女服務生陪侍的營業場所，目前事實不明，陳時中有向長官報備的義務。

對此，行政院發言人羅秉成強調表示，影片過程還是要由陳時中親自回答比較適合，不應看圖說故事，也有些人會把時間說成是現在，這些基礎事實，都應先由陳時中本人回應。

羅秉成說，有些影射在場女子是陪侍小姐等，這些沒有經過查證、也沒得到相關證實的事，「這樣的影射不好」。

對於是否要求陳時中對政院報告，他說，陳時中已經公開說明，影片是去年的事、也說明其性質，既然已經公開說明，各界不要刻意做政治操作，尤其沒有事實根據、隨意影射，對相關人等不公平，也可以直接問陳時中本人。

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