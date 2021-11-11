民進黨團憲改草案明出爐 審計部歸立院人權會歸總統府

民進黨立法院黨團明將在立法院會前舉行黨團會議，討論憲法部分條文修正草案及下周委員會議程，並甲級動員因應明日院會議程提案。擔任修憲委員會召委的民進黨立委鍾佳濱今受訪時表示，民進黨團版的修憲草案大致抵定，主要變動為廢除監察院後的職權歸屬，審計部移至立法院、人權會設於總統府下，其餘與先前黨版差異不大，若明天黨團會議沒太多爭議，草案將提到院會並交付修憲委員會審查。

民進黨憲政改革小組針對憲改方向達成六項共識，包括廢除考試院，職權歸屬行政院、廢除監察院，職權歸屬立法院、於立法院設立獨立行使職權的國家人權委員會與國家審計委員會、將選舉權與被選舉權下修到18歲、縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期，以及降低修憲門檻。民進黨版草案日前送至立法院民進黨團，由黨團討論後提案。

鍾佳濱指出，各黨委員修憲提案累計恐達百案，因此修憲委員會將以各黨團版本為主，他表示，先前跟國民黨修憲委員會召委討論何時召開會議，卻得到時間還早的答案，應是國民黨團草案還沒有好，才不急著討論，因此民進黨團預計在明天黨團會議中定案修憲草案，並提交院會，交付修憲委員會審查，希望藉此催促國民黨團盡快產出版本。

鍾佳濱說明，針對民進黨版草案中達成的六大共識，主要變動為廢除監察院後的職權歸屬，對於原監察院的彈劾、糾舉、審計權，憲法增修條文中立法院本來就有彈劾權，糾舉權則在很多國家都沒有，且公務人員、政府官員的行政責任本來就有司法院懲戒法院處理，審計權則將歸到立法院，將審計部移至立法院下，審計長任命方式一樣由總統提名、立法院同意。

鍾佳濱表示，原本在監察院下的國家人權委員會，則將設在總統府之下，行使方式如同國安會，總統為了守護人權，可以成立人權委員會；關於人權憲章部分，現在憲法第22條本來就對人權保障留有空間，若納入聯合國人權條款，跟第22條會出現競合，且聯合國會員國參與國際公約時，並非簽了就是全部採納，會依國家主權、民主程序決定哪些接受、哪些保留，若原封不動將聯合國人權條款搬進憲法，有違國家主權原則。