網傳3級警戒脫口罩聚會影片 陳時中要求法制處理

疫情指揮中心指揮官陳時中去年參加私人聚會影片，昨晚在網路瘋傳並指他在3級警戒時期違禁聚會，他今天澄清，未在解封前脫口罩聚會，對於這起日期錯置的假新聞影片，他要求法制單位處理。

昨晚流傳陳時中參與一場商界人士聚會的影片，片中陳時中未戴口罩，持麥克風高歌並飲酒，影片也被上傳YouTube、臉書（Facebook）等平台，今天又有類似他唱歌並在室內抽菸的影片在網路曝光。

陳時中今天下午在中央流行疫情記者會中主動說明，昨天晚間影片剛瘋傳時，傳出這場聚會是在3級警戒期間舉辦，這與事實不符。去年6月7日連續56天零確診，開始解封，影片中的聚會時間為去年6月15日，這已是假新聞，提醒民眾別再轉傳。

陳時中表示，若是再有與影片相關錯置的假新聞，將交由法制人員處理。

媒體也問到，從衛福部醫福會執行長王必勝婚外情事件到陳時中私人行程影片外流，是否與政治鬥爭操作有關，陳時中說，看起來是蠻詭異的，以整個時間序來看，都是近期發生的事情，確實依稀有感覺，但因為沒有證據，並不能做類似指控。

他也說，時常參加私人或公開團體行程，幾乎每次到場時，主持人都會要求高歌一曲，不論是當下氣氛或自娛娛人，都沒有拒絕的理由，也有遵守防疫規定。

陳時中解釋影片中的那場聚會，「大家當時都想幫我加油打氣」，有符合防疫規範標準，場所不是招待所，除向提出邀約的友人，其他賓客都是第一次見面，與自身職務沒有利害關係，也不干涉客人身分，相信現場會有人拍片，也會有人將影片留下，無奈如今影片被播出。

陳時中說，這一年多來，出席致詞的場合幾乎都有唱歌，類似的相片、影片很多，唱不好大家多包涵。至於不少人提到陳時中唱歌動作不好、吊兒啷噹，他說，自己不是專業藝人，大家可以比對去年與歌手詹雅雯合唱時，動作也差不多，習慣就是一招，不是故意吊兒啷噹，讓大家見笑。

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