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開放引進印尼移工 駐外館處配合受理簽證申請

聯合報 / 記者張加／即時報導

中央流行疫情指揮中心宣布今起開放移工專案引進，同意首批先開放印尼移工，外交部駐外館處配合受理相關簽證申請。

外交部今發布新聞稿指出，指揮中心考量目前國內疫情已較為穩定，為兼顧產業及照顧人力需求，在落實相關防疫措施前提下，自今日起開放移工專案引進；另由於印尼防疫準備工作完備並承諾嚴格監督國外仲介公司落實防疫措施，我國同意首批先開放印尼移工。

 為配合指揮中心前項邊境管制措施調整及勞動部政策，外交部駐外館處自即日起依據「勞動部因應COVID-19我國邊境嚴管措施移工專案引進計畫」及現行移工簽證規定，受理印尼籍移工簽證申請；相關外籍移工引進防疫應備文件、順位、接種疫苗與PCR檢驗規定，以及入境後的檢疫隔離等措施，均依指揮中心及勞動部規劃辦理。

 另為減輕勞資雙方負擔並因應國內急切需求，印尼籍移工原持有簽證效期於去年12月4日至今年5月4日間屆滿者，其簽證效期將自動延長至明年5月31日，不需再向駐外館處重新申請簽證。其他國籍移工簽證的申請，外交部將依勞動部後續開放程期配合公告辦理。

移工 簽證 印尼

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