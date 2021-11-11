讚陳時中「好酒量」 陳識中發現媒體致電急掛斷

衛福部長陳時中去年6月疫情期間，出入「有女子在場」且沒戴口罩影片流出，影片中湊到陳時中身旁大讚「部長好酒量」的男子，是曾在新北市聯合醫院心臟內科主任期間收回扣，自行開業後又浮報健保費的醫師陳識中。

陳識中2008年辦理心血管照顧中心醫療儀器及設備租賃等招標案，以綁規格、洩露底價等方式護航宜德等廠商得標，事後收賄1268萬餘元，遭新北地院依貪汙治罪條例，認定購辦公用器材收取回扣罪重判12年。

國民黨立委鄭麗文今下午在臉書指出，陳時中去年6月15日出席該廠餐會，當時健保署正針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材訂定自費上限。

鄭麗文質疑，陳時中與當時其他出席者是否有職務利害關係、陳時中身為一個公務員，是否能與有裙帶利益關係的廠商或浮報健保費的主任級醫師碰面，以及是否能接受有女陪侍的「不妥當場所」宴請招待？

記者致電陳識中詢問是否出席該餐會等相關問題，電話響了幾聲後，陳識中即刻接電話，接通後就急著想確認致電者身分，一聽到是媒體，馬上說「自己在看診」，隨即結束通話，不予回應。