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宏都拉斯總統葉南德茲選前將應邀訪台 總統府：歡迎

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
圖為宏都拉斯總統葉南德茲與蔡總統的合照。 圖／翻攝自宏都拉斯總統葉南德茲推特
圖為宏都拉斯總統葉南德茲與蔡總統的合照。 圖／翻攝自宏都拉斯總統葉南德茲推特

友邦宏都拉斯月底將舉行總統大選，宏國總統府官網10日公布現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）將應邀訪台，葉南德茲也在推特宣布，應中華民國（台灣）總統邀請將前往台灣，他要親自感謝台灣方面對宏都拉斯人民的支持；葉南德茲並附上他與蔡總統的合照。

總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎友邦元首葉南德茲總統訪台。尤其，今年適逢我國與宏都拉斯建交80周年，葉南德茲的來訪，對於深化兩國邦誼、促進兩國合作具有重要意義。至於訪台相關規畫，總統府及外交部將適時對外說明。

總統府發言人 宏都拉斯 張惇涵 蔡英文

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