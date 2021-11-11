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高房價問題難解 民眾黨立委蔡壁如：蔡總統，你真的對不起年輕人

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。圖／民眾黨團提供

台積電確定將設廠高雄，當地居民雖期待帶動地方發展，但也憂慮房價暴漲。民眾黨立法院黨團今舉行記者會表示，政府應加速推動囤房稅，抑制房市炒作。民眾黨立委蔡壁如也批評，政府只會重複大內宣，拒絕兌現蔡英文總統開給年輕人的囤房稅支票，「蔡英文總統，你真的很對不起年輕人」。

蔡壁如表示，蔡英文總統選前提出「房市三箭」，但現在房市卻越變越糟，民眾黨團和民團開了多場記者會，要求行政院提出囤房稅版本，兌現蔡英文承諾，但民進黨一再推託，財政部長蘇建榮更說囤房稅成效有限，就是在反對囤房稅。

蔡壁如說，高房價問題必須在這一代解決，然而蘇建榮上周於財政委員會承諾一周內提交「半年內財政部做的所有關於抑制房價的成果」、「現行租賃實價登錄尚未全面實施檢討」報告，如今什麼都沒看到。她也預言，交出來的報告只會重複大內宣，繼續拒絕最核心有效的囤房稅、拒絕兌現蔡英文開給年輕人的囤房稅支票。

民眾黨立委張其祿指出，今年9月初開始，台積電高雄設廠的傳聞不斷，建商也立即坐地喊價，尤其楠梓加工區附近地區，與去年房價相比漲幅高達100%以上，高雄市民在未獲工作機會的好處前，就要先身受居住更加困難的難處，更讓年輕人感受到相對剝奪感。

張其祿表示，現行房地產持有稅制不夠健全，地方政府為討好選民競相以較低稅率課徵土地及房屋稅，造成嚴重稅損，更為房地產炒作大開便門。他呼籲，中央應從兩大層面保障居住正義，透過「中央統一制定稅率（下限）」，也就是行政院應儘速提出囤房稅版本，並搭配統籌分配稅款或補助款的分配手段，要求地方政府對房地產稅基進行與市價一致的合理調整；調查是否有違《公平交易法》聯合行為、不實廣告，或以《刑法》第251條囤積民生必需品規範來遏止。

蔡英文 民眾黨 房地產 蔡壁如

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