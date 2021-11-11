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讚陳時中「好酒量」 鄭麗文：是浮報健保醫師陳識中

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立委鄭麗文指出陳時中（右）飲酒影片中，大讚「部長好酒量」的男子，是曾在北市聯醫心臟內科主任期間收回扣，自行開業後又浮報健保費的醫師陳識中（左）。圖取自網路（飲酒過多有礙健康，聯合報關心您）
立委鄭麗文指出陳時中（右）飲酒影片中，大讚「部長好酒量」的男子，是曾在北市聯醫心臟內科主任期間收回扣，自行開業後又浮報健保費的醫師陳識中（左）。圖取自網路（飲酒過多有礙健康，聯合報關心您）

衛福部長陳時中疫情期間出入「有女子在場」飲酒作樂影片流出，國民黨立委鄭麗文下午在臉書表示，影片中湊到陳身旁大讚「部長好酒量」的男子，是曾在北市聯醫心臟內科主任期間收回扣，自行開業後又浮報健保費的醫師陳識中。

鄭麗文說，陳識中2008年辦理心血管照顧中心醫療儀器及設備租賃等招標案，以綁規格、洩露底價等方式護航宜德等廠商得標，事後收賄1268萬餘元，遭新北地院依貪汙治罪條例，認定購辦公用器材收取回扣罪重判12年。

鄭麗文分析，陳時中出席該場餐會的去年6月15日，健保署正針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材訂定自費上限，陳還因此被K得滿頭包；陳這樣與當時其他出席者是不是也與職務有利害關係？是不是有違法？

鄭麗文也點名，陳時中一個公務員，可不可以和有裙帶利益關係的廠商或浮報健保費的主任級醫師碰面？身為公務員，陳能接受有女陪侍的「不妥當場所」宴請招待？

鄭麗文也酸，陳時中堅稱3+11決策沒有會議紀錄，但花天酒地卻有影片記錄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭麗文 健保 陳時中

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