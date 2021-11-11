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【重磅快評】民進黨亂扯認知作戰 無法幫陳時中洗白

聯合報 / 主筆室
指揮官陳時中表示，現行規定仍要待滿14天，需要全民監督並與專家共同討論。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中表示，現行規定仍要待滿14天，需要全民監督並與專家共同討論。圖／指揮中心提供

衛福部長陳時中一段參加宴會飲酒唱歌的影片流出，時值新冠疫情期間，擔任指揮中心指揮官陳時中未戴口罩，與旁人親密互動，大杯喝酒、大聲唱歌的畫面，引發不少議論。對此民進黨上下開始把焦點導向「日期錯置」，甚至說是「中國的認知作戰」；陳時中還說如果還有錯置，「會讓法制組處理」。這樣的回應，才是刷新國人認知的「新型認知作戰」。

雖然在影片流出時，有民眾認為影片是最近拍攝，因此有「三級警戒還不戴口罩」的質疑，但昨晚第一時間，陳時中就已經澄清這是去年6月15日的活動，並非最近拍攝。但儘管是去年的畫面，但仍不能完全釋疑。

還有，陳時中說這場活動是企業界為了當時剛剛解禁，所以給他加油打氣。但回到去年活動的時間點，雖然疫情相對平緩，但當時中央和地方其時才剛剛為八大行業是否要解禁而爭論不休；而且即使解禁，為了擔心民眾掉以輕心，指揮中心才剛剛頒布「防疫新生活運動」的綱領，其中「戴口罩、保持社交距離」是重中之重；人前示範社交距離，人後卻不戴口罩唱歌喝酒，難道不能批評？

另一個爭議點，是影片中與陳時中互動密切的陳識中醫師，近年曾連犯兩件大案：第一件是2016年的新北聯醫招標圖利索賄案，此案陳識中還被地院判刑12年；第二件是今年他又被健保署舉報開醫院詐領健保費，陳時中是健保署的直屬長官，難道對此絲毫不知情？只是一句「不認識」，難杜悠悠眾人之口。

在此爭議下，民進黨卻把矛頭指向「認知作戰」，擺明不但要包庇到底，而且想要把事情導向「陰謀論」，到打批評者一耙。先不說流出影片的是否真的和對岸有關，從事實面看，這些質疑都是陳時中還沒有講清楚的；而且沒講清楚的同時，還威脅「讓法制組處理」，真的是視法治、公務員倫理和防疫規則於無物了。

民進黨這種一有負面新聞，就把問題推給「認知作戰」、推給「對岸陰謀」，幾乎已經是膝反射。但其實這樣的作法，才是不折不扣的「認知作戰」，因為只要打上認知作戰四個字，就不需要解釋，也可以凌駕一切的法律和道德倫理規範。民進黨把民眾當猴子耍，殊不知玩久了，只有自己會相信而已。

陳時中 民進黨 口罩

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