綠委問救國團處理進度 林峯正：盼快點了結但對方不願意

不當黨產處理委員會主委林峯正之前表示，三年把黨產會的業務結束，林峯正今天說，黨產會成立之初積極查資料，現在進入訴訟階段，很花時間，他當初的意思是現在已有一些結果，各級法院也積極往前走，他不希望這件事情遙遙無期，希望在再三年、這屆委員的任期內可以結束，未來可以在宣導教育的部分積極進行。

立法院內政委員會今天審查黨產會預算，林峯正列席備詢。黨產會先前屆滿五周年，林峯正接受本報專訪時表示，他希望在第二個任期屆滿、也就是再三年的時間，能夠將所有不當黨產的案件結掉，也「消滅」黨產會。

時代力量立委邱顯智詢問林峯正提出「三年消滅黨產會」，目前黨產會進度和未來規劃。林峯正說，黨產會成立之初積極查資料，對於可疑的部分先凍結，也有有處理的並歸為國有，現在是訴訟階段，很花時間，也有法官聲請釋憲因此花更多時間，但各級法院有積極往前，他的意思是不希望這件事遙遙無期，而未來規劃是黨產會有查到很多資料，希望在學校有系統的進行法治宣導教育，讓人民和下一代了解過去的事。

民進黨立委張宏陸關切婦聯會和美齡樓的進度，林峯正說，國產署已經登記，他們已取得移轉登記，美齡樓的房地現在是國有，但婦聯會還沒搬出去，這樣不算處理完了，只是現在的管理機關是國產署，依照國產署的程序，會先發函請婦聯會搬，若不遷就使用補償金，何時判定占用由國產署決定，黨產會會持續要求國產署盡快處理。

民進黨立委莊瑞雄詢問對於救國團的進度，林峯正說，他希望大家在事實基礎上對話，但救國團用釋憲拖時間，黨產會希望趕快把事情做個了結，但看起來救國團不願意。林峯正也提到黨產會目前整體進度，處分的不當黨產應該超過百分之一，拿回來的不到百分之一，莊瑞雄問若三年後黨產會結束，會不會很像「落跑」，林峯正說不至於。

國民黨立委林文瑞和時代力量立委陳椒華關切黨產會的獎勵金至今沒有發出，林峯正解釋，依照黨產條例，為了鼓勵民眾吹哨，因此規定若有人提供有用的資訊，黨產取回後就能核發獎勵金給舉發人，成立首年有20幾個舉報資訊，去年只剩一件，但因為追回的黨產不多，據此發獎勵金有點難，可是又有發放規定，所以編列相關預算。

林峯正說，若真的沒有發出，最後會繳回國庫，他坦言至今還沒有人申請過，立委認為若是這樣這筆預算可以再調整，林峯正說「應該可以」。