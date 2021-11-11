快訊

基隆市400位中學生偷跑打2劑BNT 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中疑室內抽菸恐違菸防法 國健署「不罰」理由出爐

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
衛福部長陳時中未戴口罩、高歌喝酒影片瘋傳。衛福部昨表示，此段影片為去年6月15日，當時陳時中為下鄉宣導防疫新生活時期，當宣導防疫行程結束後，接獲北上高雄友人的邀請，臨時去一個餐會會場，唱了兩首歌就離開了。圖／取自網路
衛福部長陳時中未戴口罩、高歌喝酒影片瘋傳。衛福部昨表示，此段影片為去年6月15日，當時陳時中為下鄉宣導防疫新生活時期，當宣導防疫行程結束後，接獲北上高雄友人的邀請，臨時去一個餐會會場，唱了兩首歌就離開了。圖／取自網路

疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中遭爆料，疫情期間室內飲酒、唱歌甚至抽菸，影片也於網路瘋傳。他今於記者會表示，大家都知道他有抽菸，那天有沒有「我記不起來了」。國民健康署表示，若在禁菸場所吸菸，恐違反《菸害防制法》第31條規定，最高可處2000元至1萬元罰緩，但根據影片內容，並無看到部長抽菸，若有實際影像及地點佐證，會請地方衛生局再查證。

陳時中參加私人聚會影片自昨晚於網路瘋傳，畫面中可見他豪邁飲酒、高歌，不僅與旁人沒有社交距離，甚至傳出部長在聚會抽菸，幾乎把防疫規定拋腦後。

今疫情記者會上，陳時中說，大家都知道他有抽菸，但那天有沒有他記不起來了。他也坦言抽菸是「壞習慣」，應該要改，但改很久改不掉。

致力推行菸害防制的董氏基金會，今透過新聞稿表示，許多民眾來電批評及詢問陳時中部長在室內違規吸菸一事，對此，董氏基金會肯定部長專業能力，絕對不會因個人吸菸行為而折損，但部長違反菸害防制法規定，在禁菸場所吸食菸品，依法應處2000元至1萬元的罰款。

董氏基金會表示，從部長室內違規吸菸的事件，可知道戒除尼古丁的成癮有多麼的難為，貴為衛福部部長，一旦被尼古丁鉤癮，一樣難逃菸商的魔掌。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，為終結百餘年來的紙菸危害，全國家長聯盟、台灣兒科醫學會與消基會等等126個健康組織籌組的「台灣拒菸聯盟」勇敢的站出來跟菸商對抗，積極推動「禁止電子煙、加熱菸」修法，不能讓台灣的年輕人再淪為新癮害世代。

董氏基金會說，在菸害防制的推動上，全民只有一個敵人、一個加害者，那就是菸草公司、就是菸商。而不論我們是吸菸的人或者不吸菸的人，我們都是被害人，都是一手菸、二手菸或三手菸的受害者。

國民健康署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，根據《菸害防制法》第15條第11項規定，餐飲店等公眾消費室內場所全面禁止吸菸，違反者可依《菸害防制法》第31條規定，處以新台幣2000元以上、1萬元以下罰緩。若營業場所設有獨立空間吸菸室、或半戶外開放空間等不在此限。

呂孟穎表示，若接到民眾投訴會請地方衛生局至現場稽查，若該場所為私人住宅則不受《菸害防制法》限制，秉持「毋枉毋縱」原則。而部長陳時中遭爆疑似在餐飲場所抽菸，他說，爆料影片並沒有看到部長抽菸，因此難作為實證，若民眾有實際影像及地點，會請衛生局查證，若只是口述爆料「很難對任何民眾開罰，這樣是擾民」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

美國公衛團體指出，電子煙商用芒果、奶油和薄荷等口味來引誘孩子們上鉤，再用更強的尼古丁來襲擊他們，近三成的美國高中生被菸商「鉤癮」，其中八成的青少年使用加味電子煙，誘發一場可怕的瘟疫。圖／董氏基金會提供
美國公衛團體指出，電子煙商用芒果、奶油和薄荷等口味來引誘孩子們上鉤，再用更強的尼古丁來襲擊他們，近三成的美國高中生被菸商「鉤癮」，其中八成的青少年使用加味電子煙，誘發一場可怕的瘟疫。圖／董氏基金會提供

抽菸 衛生局 陳時中

延伸閱讀

陳時中K歌喝酒影片瘋傳 蘇貞昌：時間造假 手法惡劣

朱立倫轟該下台 陳時中：喝酒還是唱歌就要下台？

唱歌喝酒影片瘋傳 陳時中：日期錯置、其他人我不認識

陳時中飲酒高歌影片流出有陰謀？柯文哲這樣說...

相關新聞

春節檢疫為旅館量能再鬆綁「7+7」 不怕再釀3+11翻版？

防疫旅館供不應求，又求助無門，指揮中心只好放寬規定，從原本14天集中檢疫，改為10天集中檢疫，然後再加上4天居家檢疫，這些都是為了提供防疫旅館能量，但指揮中心沒說清楚的是，縮短入住防疫這些天數，是否會造成防疫破口，畢竟這些天數的計算根據，若只有考慮防疫旅館的量能，恐怕是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

陳時中去年無罩高歌 游淑慧：還是違反了自己的防疫規定

衛福部長陳時中未戴口罩、高歌喝酒影片瘋傳。衛福部昨晚回應表示，這段影片為去年6月15日，當時陳時中臨時去一個餐會會場，唱...

最有「小英風」的國防報告書 滿滿宣傳文字淹沒戰力實質分析

國防部發布110年度國防報告書，與過去歷年的國防報告書不同的是，今年的報告書加上了書名「堅韌國軍」，刻意援引蔡英文總統國慶致詞中，台灣是「堅韌之島」的用語，內容上也更強調軟性，顯然深受蔡政府「文宣掛帥」的風格影響。

綠委問救國團處理進度 林峯正：盼快點了結但對方不願意

不當黨產處理委員會主委林峯正之前表示，三年把黨產會的業務結束，林峯正今天說，黨產會成立之初積極查資料，現在進入訴訟階段，...

陳時中疑室內抽菸恐違菸防法 國健署「不罰」理由出爐

疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中遭爆料，疫情期間室內飲酒、唱歌甚至抽菸，影片也於網路瘋傳。他今於記者會表示，大家都知道...

陳時中K歌喝酒影片瘋傳 蘇貞昌：時間造假 手法惡劣

網路近日瘋傳指揮中心指揮官、衛福部長陳時中在餐會上未戴口罩，高歌飲酒歡唱影片，遭外界質疑帶頭違反防疫規定，對此，陳時中已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。