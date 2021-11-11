陳時中疑室內抽菸恐違菸防法 國健署「不罰」理由出爐

疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中遭爆料，疫情期間室內飲酒、唱歌甚至抽菸，影片也於網路瘋傳。他今於記者會表示，大家都知道他有抽菸，那天有沒有「我記不起來了」。國民健康署表示，若在禁菸場所吸菸，恐違反《菸害防制法》第31條規定，最高可處2000元至1萬元罰緩，但根據影片內容，並無看到部長抽菸，若有實際影像及地點佐證，會請地方衛生局再查證。

陳時中參加私人聚會影片自昨晚於網路瘋傳，畫面中可見他豪邁飲酒、高歌，不僅與旁人沒有社交距離，甚至傳出部長在聚會抽菸，幾乎把防疫規定拋腦後。

今疫情記者會上，陳時中說，大家都知道他有抽菸，但那天有沒有他記不起來了。他也坦言抽菸是「壞習慣」，應該要改，但改很久改不掉。

致力推行菸害防制的董氏基金會，今透過新聞稿表示，許多民眾來電批評及詢問陳時中部長在室內違規吸菸一事，對此，董氏基金會肯定部長專業能力，絕對不會因個人吸菸行為而折損，但部長違反菸害防制法規定，在禁菸場所吸食菸品，依法應處2000元至1萬元的罰款。

董氏基金會表示，從部長室內違規吸菸的事件，可知道戒除尼古丁的成癮有多麼的難為，貴為衛福部部長，一旦被尼古丁鉤癮，一樣難逃菸商的魔掌。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，為終結百餘年來的紙菸危害，全國家長聯盟、台灣兒科醫學會與消基會等等126個健康組織籌組的「台灣拒菸聯盟」勇敢的站出來跟菸商對抗，積極推動「禁止電子煙、加熱菸」修法，不能讓台灣的年輕人再淪為新癮害世代。

董氏基金會說，在菸害防制的推動上，全民只有一個敵人、一個加害者，那就是菸草公司、就是菸商。而不論我們是吸菸的人或者不吸菸的人，我們都是被害人，都是一手菸、二手菸或三手菸的受害者。

國民健康署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，根據《菸害防制法》第15條第11項規定，餐飲店等公眾消費室內場所全面禁止吸菸，違反者可依《菸害防制法》第31條規定，處以新台幣2000元以上、1萬元以下罰緩。若營業場所設有獨立空間吸菸室、或半戶外開放空間等不在此限。

呂孟穎表示，若接到民眾投訴會請地方衛生局至現場稽查，若該場所為私人住宅則不受《菸害防制法》限制，秉持「毋枉毋縱」原則。而部長陳時中遭爆疑似在餐飲場所抽菸，他說，爆料影片並沒有看到部長抽菸，因此難作為實證，若民眾有實際影像及地點，會請衛生局查證，若只是口述爆料「很難對任何民眾開罰，這樣是擾民」。

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