陳時中K歌喝酒影片瘋傳 蘇貞昌：時間造假 手法惡劣

近日網路上傳出一段陳時中參加聚會的影片，片中陳時中高歌、喝酒，遭質疑影片為三級警戒時期拍攝，違反防疫規定。針對該影片，陳時中今在記者會時主動澄清，說明該場活動並非三級警戒期間，日期錯置，希望不要再發生，他也表示，除邀請者，其他人都是第一次見面。

蘇貞昌今下午出席「文協獎章」頒獎典禮，對於陳時中K歌影片傳出源頭為中國大陸微博，是否是中國在打認知作戰？他表示，影片拍攝時間點是去年6月，當時台灣疫情穩定，全國人民正常生活，有心人士刻意用影片造假，藉以打擊認真的防疫團隊，是非常惡劣的手法，非常不當。

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