跟騷法下周交付院會表決 跨黨派立委憂條文仍有爭點

立法院長游錫堃昨天召集朝野協商「跟蹤騷擾防制法」草案，最快下周五交付院會表決。國民黨立委林為洲今率跨黨派立委及民團舉行記者會質疑，現行版本草案仍針對跟蹤、騷擾定義，以及保護令等關鍵條文仍有爭點，即使倉促三讀也無法落實保障，盼能再次協商。

林為洲今邀集立委李貴敏、民眾黨委員賴香伶、時代力量委員邱顯智等跨黨派立委，與台灣防暴聯盟理事長王珮玲、現代婦女基金會研究員王秋嵐、社團法人台灣犯罪被害人人權服務協會秘書長黃詩婕等婦女團體共同舉行記者會。

林為洲指出，幾經周折，行政院4月才通過「跟蹤騷擾防制法草案」，但朝野對跟蹤、騷擾類型侷限於「性與性別有關」，以及對於跟騷犯罪僅有書面告誡，雙方出現極大爭論。現行初步條文不符被害人即時預防的需求，行政單位應再完善條文內容。

王珮玲說，跟騷法是人權議題，但執政黨卻從行政部門執行的角度來思考立法，令人無法理解，希望內政部後續草擬細則、行政法規不要再閉門造車。

賴香伶說明，一部預防犯罪、保護潛在受害人的法案，不應被行政、司法量能而限制立法效能，希望草案送院會前，再展開一次協商，讓各種意見再充分討論。

邱顯智表示，目前草案版本在定義上，「性或性別有關」涉及主觀而難以判斷，會造成被害人尋求協助的障礙。保護令以警察書面警告作為前提條件，又欠缺緊急保護令制度，無法即時獲得保護令，以及被害人在警察消極不發出書面警告時，欠缺明確迅速的救濟管道。