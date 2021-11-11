朱立倫轟該下台 陳時中：喝酒還是唱歌就要下台？

指揮中心指揮官陳時中疑似在疫情期間唱歌喝酒的影片在網路瘋傳，國民黨主席朱立倫今天表示，這是很令人搖頭的一件事情，「若是國民黨，早就已經下台」。陳時中今天澄清，這個活動非在三級警戒期間；對於是否下台，他則反問，「是說喝酒就要下台？還是唱歌就要下台？」

朱立倫上午到立法院參與國民黨團大會，被問到陳時中喝酒唱歌的影片外流時表示，自己也有收到，實在很搖頭，如果中華民國閣員可以在這樣的場合、有女陪伴的環境，如果是國民黨早就已經下台了。

對於該場合是否有女陪侍，陳時中並未正面回應，僅表示，該場合不是招待所而是餐廳，不在大同區，也不是大安區，「很多區都不是」。

他稱這是一個例會，「帶我去的人說想要跟我加油打氣，認識一下，我就抽空去了」，但都符合防疫標準和生活規範。

但除了昨晚瘋傳的影片外，陳時中還有其他唱歌、喝酒的影片流出，甚至還在室內抽菸。陳時中表示，抽菸是壞習慣應該要改，「但改很久都改不掉」。

他也強調，這些（唱歌、喝酒的）相片、影片很多，「因為我這一年多來每一場活動講完話幾乎都要唱歌，唱的不好請多包涵」。

記者會快結束時，陳時中又再度針對影片澄清表示，「很多人說我唱歌動作不好、吊兒啷噹，但比對一下我跟詹雅雯唱歌時動作也是差不多」。

他表示，自己不是專業藝人， （動作）只有一招，不是故意要吊兒啷噹，「動作不好讓大家見笑了」。

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