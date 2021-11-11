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唱歌喝酒影片瘋傳 陳時中澄清「日期錯置」：其他人我不認識

唱歌喝酒影片瘋傳 陳時中：日期錯置、其他人我不認識

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
陳時中今天在記者會時主動澄清，該場活動並非三級警戒期間，日期錯置希望不要再發生。圖／指揮中心提供
陳時中今天在記者會時主動澄清，該場活動並非三級警戒期間，日期錯置希望不要再發生。圖／指揮中心提供

昨網路傳出指揮中心指揮官陳時中參加一場聚會的影片，片中陳時中高歌、喝酒，網友質疑，影片為三級警戒時期拍攝。陳時中今天在記者會時主動澄清，該場活動並非三級警戒期間，日期錯置希望不要再發生。他也表示，除了邀請者，其他人都是第一次見面，「不認識也不方便干涉人家的客人是誰」。

但從指揮中心醫療應變組副組長王必勝外遇到陳時中唱歌喝酒影片，究竟從哪裡流出，是否別有意圖？陳時中表示，「確實有這樣的感覺」，但沒有證據不能做這樣的指控。

他說，整體來說看起來是滿詭異的，但沒有證據指控任何人，可能現場有人拍了影片流傳、有人留下這時才播出；但錯誤的是標題不是影片。

陳時中表示，最早出來的影片說是在三級警戒期間唱歌、喝酒，這與事實不符。這場活動是在去年6月1日，主要是因為滿56天零確診開始解封，日期錯置希望不要再發生。

他也表示自己都會參加很多私人行程或是公開團體行程。他說，「到場時主持人要求我致詞，接下來就說要唱歌，我都沒有拒絕」。他表示，整體氣氛是自娛娛人，不過訊息日期錯置是假新聞，請傳的人要特別注意。

至於外傳該場合在萬華，陳時中表示，場合不在萬華。該場合除邀請者其他人都是第一次見面，當時都只是禮貌上講個話，且因為56天零確診，「大家想跟我加油打氣，氣氛比較高一點」，但都有保持安全距離。

他也表示，如果澄清後再轉傳或有各種錯置，則會讓法制組處理；但是否會向刑事局報案，陳則未正面回應。

而對於有其他抽菸影片流出，陳時中也表示，「大家都知道我有抽菸，但那天有沒有我記不起來了」。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

陳時中 三級警戒 抽菸

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