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撇邦交不穩？宏都拉斯總統葉南德茲選前將應邀訪台

聯合報 / 記者張加／即時報導
友邦宏都拉斯總統葉南德茲（講台致詞者）將應邀訪台。圖為2016年葉南德茲訪台。圖／總統府
友邦宏都拉斯總統葉南德茲（講台致詞者）將應邀訪台。圖為2016年葉南德茲訪台。圖／總統府

友邦宏都拉斯月底將舉行總統大選，現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）近日將訪問台灣，以感謝台灣對宏都拉斯人民提供的所有支持；我外交部證實葉南德茲將來台，並表達歡迎，但未提供日期與拜會對象等細節。

宏國總統府官網10日公布總統將應邀訪台，葉南德茲也在推特宣布，應中華民國（台灣）總統邀請將前往台灣，他要親自感謝台灣方面對宏都拉斯人民的支持；葉南德茲並附上他與蔡總統的合照。

外交部今表示，今年適逢台宏兩國建交80周年，雙方均推動一系列慶祝活動；有關葉南德茲總統來台訪問，中華民國政府表達高度歡迎之意，外交部也會適時正式對外說明。

據宏都拉斯媒體報導，葉南德茲周三訪問美國，向華府報告其政府的成就，並感謝國際社會在其任內支持宏都拉斯的發展。報導指出，在華府活動結束後，葉南德茲將前往台灣，但未寫訪台的時間。

宏都拉斯28日將舉行總統大選，台宏關係引關注，外交部多次表示雙方邦誼穩定友好，外交部次長俞大㵢日前在立院答詢表示，對選後台宏關係「審慎樂觀」。

宏都拉斯 外交部

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