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本土確診0例、境外移入9例 自美國、菲律賓等7國入境

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、勞動部勞動力發展署署長蔡孟良、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、勞動部勞動力發展署署長蔡孟良、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內新增9例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日為9例境外移入個案，無本土個案。

指揮中心說，今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至30多歲，分別自菲律賓(3例，案16568、16573、16574)、比利時(案16569)、波蘭(案16570)、美國(案16571)、新加坡(案16572)、巴基斯坦(案16575)、蒙古(案16576)入境，入境日介於今(2021)年10月27日至11月9日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,158,324例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,140,882例排除)，其中16,465例確診，分別為1,821例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內新增9例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日為9例境外移入個案，無本土個案。圖／指揮中心提供
國內新增9例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日為9例境外移入個案，無本土個案。圖／指揮中心提供
國內新增9例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日為9例境外移入個案，無本土個案。記者謝承恩／攝影
國內新增9例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日為9例境外移入個案，無本土個案。記者謝承恩／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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