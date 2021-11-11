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陳時中飲酒高歌影片流出有陰謀？柯文哲這樣說...

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天被問及陳時中飲酒高歌影片外流一事，柯說，「這沒我的事情，公共政策可以辯論，但私人行為，我想那是他個人行為。」記者林麗玉／攝影
柯文哲今天被問及陳時中飲酒高歌影片外流一事，柯說，「這沒我的事情，公共政策可以辯論，但私人行為，我想那是他個人行為。」記者林麗玉／攝影

網路瘋傳衛福部長陳時中參加一場聚會影片，影片中陳時中高歌喝酒，引發質疑，除陳時中親自回應，衛福部也解釋，此影片為去年6月15日，陳時中下鄉宣導防疫新生活，接獲北上高雄友人的邀請，臨時去一個餐會會場，唱了兩首歌就離開了。不過現在卻傳出影片是由自家人流出？柯文哲今天被問到這個議題，柯文哲說，「這沒我的事情，公共政策可以辯論，但私人行為，我想那是他個人行為。」

陳時中自己親自回應表示，該聚餐時間為去年6月15日，當時受友人邀請前往，原因是去年5月8日解封後，有些企業人士想幫他打氣，「這絕對不是三級警戒時期的活動」，當然他自己有自己要檢討的地方，但若外界質疑是在三級警戒期的活動，這樣就不好了，因為時空完全不同。

儘管陳時中已經親自說明，柯文哲今天也被問及這個議題，柯文哲說，那是個人行為，就不算公共政策討論。對於媒體追問恐自家人流出影片，柯說，「這沒我的事情，公共政策可以辯論，但私人行為，我想那是他個人行為。」

陳時中 柯文哲

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