陳時中影片誰拍？是中共散播的？蔡易餘：請國安局注意

衛福部長陳時中飲酒影片在網路上瘋傳，民進黨立委蔡易餘辦公室查出，該影片最早發出影片的微博帳號「孤煙暮蟬」，博主在中國還做為廣東網路文明宣傳大使，還有聘書認證，這完全就是中國廣東省的官方網軍，蔡易餘指出，要求國安局嚴正注意，是否是中共藉由假消息來打擊陳時中。

蔡易餘指出，昨天這個散播陳時中宴會的影片，來源竟然是微博，「孤煙暮蟬」這個帳號竟然還是中國廣東省網路文明宣傳大使。「這個以假亂真、移花接木的假訊息根本是中國官方的農場文，不可不慎。」

蔡易餘指出，現在查出可能來自中共官方網軍，要求國安局嚴正注意，是否為中國要藉用假消息來打擊台灣人，對於陳時中領導指揮中心的信任，重點是為何要在這個時機點由中共網軍來發動？

至於是否要查何人錄製？蔡易餘指出，去年六月，陳時中的防疫很成功，讓國旅大爆發，聲望很高，研判錄影片的人可能無心，但影片流出後被網軍給利用。