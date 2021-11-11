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陳時中無罩喝酒高歌影片瘋傳 蔡壁如：不知續集是什麼

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
衛福部長陳時中未戴口罩、高歌喝酒影片瘋傳。衛福部昨表示，此段影片為去年6月15日，當時陳時中為下鄉宣導防疫新生活時期，當宣導防疫行程結束後，接獲北上高雄友人的邀請，臨時去一個餐會會場，唱了兩首歌就離開了。圖／取自網路。
衛福部長陳時中未戴口罩、高歌喝酒影片瘋傳。衛福部昨表示，此段影片為去年6月15日，當時陳時中為下鄉宣導防疫新生活時期，當宣導防疫行程結束後，接獲北上高雄友人的邀請，臨時去一個餐會會場，唱了兩首歌就離開了。圖／取自網路。

昨晚網路瘋傳衛福部長陳時中參加一場聚會的影片，影片中陳時中未戴口罩、高歌喝酒，被網友質疑違反防疫規範。民眾黨立委蔡壁如今被問及此事時表示，她昨天早上就收到影片，很多人問她陳時中是不是喝花酒，「政治人物要禁得起考驗，不知道他的續集是什麼」。

蔡壁如指出，最近政務官言行舉止屢屢被拿出來檢驗，如指揮中心醫療應變組副組長王必勝、高雄市長陳其邁，「政治人物講出來的話就應該以身作則，接受全民檢驗」。

她表示，陳時中唱歌沒有戴口罩、沒有隔板，雖然聲稱影片是去年6月的事，但去年5月陳時中還在宣傳防疫新生活，室內要保持1.5公尺社交距離、要有隔板、戴口罩，結果自己卻沒有遵守，「政務官必須要以身作則，不要回力鏢一直回到身上來」。

對於陳時中影片曝光，被懷疑是民進黨黨內互打。蔡壁如透露，她昨天早上就收到影片，很多人問她說陳時中是不是喝花酒，她表示，政治人物要接受民眾檢驗，「有沒有續集，我也不知道，政治人物要禁得起考驗，不知道他的續集是什麼」。

蔡壁如說，只有在場的人會錄影，這件事一定是內部的人才知道，「影片一定是內部的人流出來」，但她也懷疑，影片若是去年6月拍攝，為何現在才被PO出來，「到底陳時中有沒有說謊，真的是去年6月還是最近的事情？」

衛福部昨表示，此段影片為去年6月15日，當時部長陳時中為下鄉宣導防疫新生活時期，當宣導防疫行程結束後，接獲北上高雄友人的邀請，臨時去一個餐會會場，唱了兩首歌就離開了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳時中 蔡壁如 口罩

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