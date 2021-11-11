傳下周拜習會 外交部：持續與美協調 確保對台政策不變

美媒Politico報導，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平暫定美東時間15日晚間舉行線上峰會，我外交部北美司副司長陳慧蓁今表示，外交部密切關注，也會持續與美方緊密協調，確保美國對台政策不變。

外交部今舉行線上例行新聞說明會，由陳慧蓁報告業務，回應媒體詢問美國國務卿布林肯受訪談及台灣、美國議員團訪台、美國民主峰會等議題。

有關拜習線上峰會，陳慧蓁說，對於美國跟中國高層互動，包括拜登與習近平可能會面的形式跟時機，外交部一向密切關注，也跟美方有一貫維持密切順暢溝通管道；我方會在台北與華府都持續跟美方緊密協調，來確保美國對台政策不變，以及台美各領域的合作來持續穩定深化。

對於媒體詢問美國參、眾議員在台訪問的細節，陳慧蓁僅提供外交部先前的聲明，指相關行程由美國在台協會（AIT）協調安排，外交部負責提供訪團所需的行政協助；行程還有各項安排都是台美雙方協調的結果，基於尊重訪賓意願，目前外交部沒有進一步的資訊可提供。

據了解，訪團已見蔡英文總統、國防、外交等單位高層，今日離台；美國議員考量整體出訪行程，希望暫不公開，我方尊重。

而日媒報導日本前首相安倍晉三規畫明年訪台，外交部發言人歐江安說，誠摯歡迎在他行程方便時來台灣訪問，與我各界人士進行交流。

歐江安也表示，外交部祝賀日本自民黨總裁岸田文雄任日本第101任首相，未來我國政府將在既有的良好基礎上，與岸田新內閣團隊持續深化台日全方位的友好實質合作，共促印太區域的和平、穩定與繁榮。