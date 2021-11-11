快訊

高雄城中城遭祝融可能闢成公園 地主錯愕：市長應不會這樣蠻橫

美如何整體嚇阻中共武力犯台？專家：先進鷹眼成首需

陳時中影片瘋傳 綠委辦公室：假消息源頭是中共網軍

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘辦公室指出，中國假消息亂台。圖／蔡易餘提供
民進黨立委蔡易餘辦公室指出，中國假消息亂台。圖／蔡易餘提供

衛福部長陳時中飲酒影片在網路上瘋傳，民進黨立委蔡易餘辦公室查出，該影片最早發出影片的微博帳號「孤煙暮蟬」，博主在中國還做為廣東網路文明宣傳大使，還有聘書認證，這完全就是中國廣東省的官方網軍，「中國假消息入侵台灣。」

蔡易餘服務處主任王宣貿指出，昨天有人在網路流傳攻擊陳時中部長參加一場聚會的影片，衛福部昨晚也回應這是去年解封後的聚會，背景時空完全不同。

王宣貿指出，但是已經有網友查出影片是從中國微博傳出來的，最扯的事情是發出影片的帳號「孤煙暮蟬」，竟然在中國還做為廣東網路文明宣傳大使，這完全就是中國廣東省的官方網軍。

「合理懷疑這就是中國利用網路議題炒作，」王宣貿指出，到處散佈假消息和發動網路攻擊來破壞台灣民眾對政府的信任，企圖要造成台灣內亂，面對這種抹黑式的網路攻擊，沒有任何人是倖存者，也沒有人可以置外於這樣的威脅。

蔡易餘指出，昨天這個散播陳時中宴會的影片，來源竟然是微博，然後「孤煙暮蟬」這個帳號竟然還是中國廣東省網路文明宣傳大使。「這個以假亂真、移花接木的假訊息根本是中國官方的農場文！不可不慎啊！」

民進黨立委蔡易餘辦公室指出，中國假消息亂台，散布陳時中影片的微博博主為廣東省網軍。圖／蔡易餘提供
民進黨立委蔡易餘辦公室指出，中國假消息亂台，散布陳時中影片的微博博主為廣東省網軍。圖／蔡易餘提供

廣東 蔡易餘 陳時中

延伸閱讀

影／疫期間陳時中室內脱罩飲酒？朱：若是國民黨早下台

陳時中餐敘時「有女子在場」 廉政官:要向長官報備

春節檢疫7+7？柯文哲再嗆陳時中：真的是整死人

稱陳時中影片是中國亂台 民進黨團：朱立倫別當協力者

相關新聞

陳時中影片瘋傳 綠委辦公室：假消息源頭是中共網軍

衛福部長陳時中飲酒影片在網路上瘋傳，民進黨立委蔡易餘辦公室查出，該影片最早發出影片的微博帳號「孤煙暮蟬」，博主在中國還做...

延攬管中閔入民眾黨？柯文哲:當年卡管太可怕...別鬧了

台北市長柯文哲今天與台大校長管中閔同台出席「新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」，柯文哲被問到是否延攬管入民眾黨...

陳時中宴飲影片流出引議 行政院回應了

近日網路流傳衛福部長陳時中參加聚會、飲酒的影片，被立委質疑是否未以身作則。行政院發言人羅秉成今（11）日回應，該影片第一...

陳時中餐敘時「有女子在場」 廉政官:要向長官報備

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中餐敘影像連環爆，「有女子在場」的影像檔案引人注目；法務部廉政署廉政官說，...

公投前處理核四案惹議 監委：攸關安全問題無政治考量

監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌上午舉行記者會，公布「台電奇異核四仲裁案調查報告」指出，2014年時任經濟部長張家祝記者會...

基進黨宜蘭黨部月底成立 林意評成黨內唯一民選公職

台灣基進黨插旗宜蘭縣，將於11月27日成立黨部，地點就選在日前入黨的羅東鎮民代表林意評服務處。前立委陳柏惟被罷免後，林意評是基進黨現今唯一的民選公職人員，他表示，基進黨在宜蘭插旗，代表一定要在宜蘭努力，明年選舉一定會推出適合人選參戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。