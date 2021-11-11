陳時中影片瘋傳 綠委辦公室：假消息源頭是中共網軍
衛福部長陳時中飲酒影片在網路上瘋傳，民進黨立委蔡易餘辦公室查出，該影片最早發出影片的微博帳號「孤煙暮蟬」，博主在中國還做為廣東網路文明宣傳大使，還有聘書認證，這完全就是中國廣東省的官方網軍，「中國假消息入侵台灣。」
蔡易餘服務處主任王宣貿指出，昨天有人在網路流傳攻擊陳時中部長參加一場聚會的影片，衛福部昨晚也回應這是去年解封後的聚會，背景時空完全不同。
王宣貿指出，但是已經有網友查出影片是從中國微博傳出來的，最扯的事情是發出影片的帳號「孤煙暮蟬」，竟然在中國還做為廣東網路文明宣傳大使，這完全就是中國廣東省的官方網軍。
「合理懷疑這就是中國利用網路議題炒作，」王宣貿指出，到處散佈假消息和發動網路攻擊來破壞台灣民眾對政府的信任，企圖要造成台灣內亂，面對這種抹黑式的網路攻擊，沒有任何人是倖存者，也沒有人可以置外於這樣的威脅。
蔡易餘指出，昨天這個散播陳時中宴會的影片，來源竟然是微博，然後「孤煙暮蟬」這個帳號竟然還是中國廣東省網路文明宣傳大使。「這個以假亂真、移花接木的假訊息根本是中國官方的農場文！不可不慎啊！」
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