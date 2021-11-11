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延攬管中閔入民眾黨？柯文哲:當年卡管太可怕...別鬧了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北巿長柯文哲(左二)與台大校長管中閔(右)今天難得同台出席活動。記者林麗玉/攝影
台北巿長柯文哲(左二)與台大校長管中閔(右)今天難得同台出席活動。記者林麗玉/攝影

台北市長柯文哲今天與台大校長管中閔同台出席「新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」，柯文哲被問到是否延攬管入民眾黨時，先哈哈笑才說，「我跟你講，他還是學術界人士，不要鬧了。」又說，「當年卡管事件實在太可怕了，對他來講...。」

柯文哲今天和管中閔難得同台出席活動，兩人一見面互動熱，見到這麼多媒體，柯文哲還轉過頭數媒體有幾家，十多家電視台將場地排滿滿，管中閔跟柯開玩笑說，「他們都是來採訪你的...」。

管中閔已經宣布將不續任台大校長，被媒體問及下一步規畫，他說，就變成一般教授，對於有沒有想過回政治圈？則說，「打死不來....」，媒體追問，若柯市長找你回政治圈？管中閔再度表示，「我都說了打死不來.....，不要問政治話題。」

由於先前台北市議員秦慧珠曾建議柯文哲應徵台大校長，對此管中閔說，「這我沒有意見，而且那是遴選委員會也與校長沒有關係」。

柯文哲也被問及未來是否應徵台大校長？柯文哲說，「哈哈 很久沒看到管校長，人家那是在開玩笑，不要當真。」也說，「當年卡管事件實在太可怕了，對他(管)來講」，對於當年卡管是否有影響到管中閔？柯說，「當然有啊，廢話，今天請大家多多來關心打開校園的這種理念。」

媒體追問柯，管中閔不回政治圈是否可惜？柯文哲說，「奇怪 你沒有其他問題？這是他個人的選擇，哈哈哈，我跟你講，他還是學術界人士，不要鬧了。」

管中閔表示，今天與柯文哲同台，因這次的活動是柯市府的公共工程，柯文哲來主持活動，他是來當客人，雖然也也用到台灣大學的土地，並提到這次的「新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」，很多市民、校友都寫信給他，表示很喜歡這段工程。

柯文哲 管中閔 台大

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