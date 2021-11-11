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陳時中餐敘時「有女子在場」 廉政官:要向長官報備

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
陳時中流出餐敘飲酒影片，引發爭議。記者曾學仁攝影／報系資料照
陳時中流出餐敘飲酒影片，引發爭議。記者曾學仁攝影／報系資料照

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中餐敘影像連環爆，「有女子在場」的影像檔案引人注目；法務部廉政署廉政官說，公務員不得涉足有女服務生陪侍的營業場所，目前事實不明，陳時中有向長官報備的義務。

公務員廉政倫理規範第8條規定，公務員除因公務需要經報請長官同意，或有其他正當理由者外，不得涉足不妥當之場所；如遇例外情形，得以報請長官同意或提出正當理由說明，以釐清責任。

廉政倫理規範說明指出，「不妥當場所」是參酌內政部警政署85年1月22日「八五警署督字第4846號函所列舉範圍，包括1：舞廳；2：酒家；3：酒吧；4：特種咖啡廳茶室；5：僱有女服生陪侍之聯誼中心、俱樂部、夜總會、KTV等營業場所，陳時中所處場合，疑為第5點所定義。

公務員廉政倫理規範2010年7月30日修訂，共21條規定，為參酌美、日、星等國家及經濟合作暨發展組織(OECD)會員國於公務倫理之主要價值，將廉潔自持、公正無私、依法行政列為核心價值，以提升政府清廉形象。

規範說明指出，廉能政府是世界各國政府追求的目標，廉政倫理規範中央及地方機關得準用，使全國公務員能形塑廉潔風氣，以有效提升政府的清廉形象。

昨天晚間，網路瘋傳「有女子在場」的陳時中聚會影片，片中，陳唱歌、喝酒，有網友質疑他違反防疫規定，影片引發網上多個陳時中有關影片的傳遞。

陳時中昨晚即表示，聚餐時間為2020年6月15日，稱當時受友人邀請前往，「這絕對不是三級警戒時期的活動」，陳說，當時他到屏東、台南、台中宣導防疫，聚會時應邀唱了2首歌就離開，企業友人就是幫他打打氣。

陳時中 公務員 倫理

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