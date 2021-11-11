公投前處理核四案惹議 監委：攸關安全問題無政治考量

監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌上午舉行記者會，公布「台電奇異核四仲裁案調查報告」指出，2014年時任經濟部長張家祝記者會表示核四安全無虞，但經監院2年調查發現問題重重更涉及安全性，因此在月初通過糾正經濟部、台電。

由於時間點接近年底重啟核四公投案，外界質疑監察院有無政治動機？主查監委田秋堇表示，該案2019年7月就在監院立案調查，重啟核四公投成案是2019年12月；舉行記者會前的確內部也思考過是否會引發政治聯想，擔心被抹黑，但核四是安全問題不是政治問題，不能因為政治公開這份報告，也不能因為政治就不公開這份報告。據悉，對於是否要在此時間點大動作舉行記者會，監委內部也有不同意見。

田秋堇說，受疫情影響調查進度受阻，若是原訂公投日期8月28日舉行，調查報告也來不及完成；疫情稍歇後，這幾個月自己也都加班到深夜，至於民眾看了之後對公投會有怎樣的想法，會投下贊成或反對票，這不在考慮之內。蔡崇義補充說明，田秋堇加班並非為了趕工核四仲裁案，而是監院每當有大案子在提出調查報告前都會統整盤點，加班到半夜是常態。

調查報告指出，2019年5月台電發布新聞稿表示，仲裁案是因為奇異公司交付的設備，不符規範要求，未完成驗收或無法驗證性能，所以尚未付款；但監委發現2014年經濟部前部長張家祝曾公開表示，核四在封存前完成安檢測試，等於是進入可立即裝填燃料程序，指核四設備符合規格要求，與台電說詞兩相矛盾，因此立案調查。

田秋堇表示，原想向台電調閱相關資料，卻都被列為機密，連監院要求調閱都困難重重，最後依監察法正式立案後才能調閱。經過2年調查，由台電向國際仲裁院提供的「43項反請求」資料發現，至今仍有23項問題未解決，其中更有近7成是張家祝開記者會前就已發現的問題，但張家祝都沒有講，經濟部實有疏失。

田秋堇表示，核四是否安全不是經濟部說了算而是原能會，但台電提交原能會的187份報告中，僅155份獲認可，其餘被退件；換言之，原能會至今能未認可核四安全性。

調查報告中提出5項結論。第一，核四的「系統功能試驗報告」未通過審核，經濟部卻在2014年舉行記者會，宣稱核四安全無虞，造成社會誤解，至今爭議不斷；經濟部2014年臨時組成的安檢小組所做的報告，不具法律效力。

調查報告表示，第二，台電提出的反請求中，其中2項顯示台電審查能力不足，包括設備可承受輻射劑量不符規格，台電竟在監察院調查後才全面清查，發現不符規格的設備達1292個；穿越孔填封材料數量問題，導致2204孔不需使用，但材料無法退回，也無他處可用，台電任由承商予取予求，未及時監督改善，核有怠失，應予糾正。

調查報告指出，第三，分散式控制暨資訊系統（DCIS）重要性有如核能電廠的大腦與神經系統，攸關電廠運作與核能安全；43項反請求中，與DCIS相關且問題還沒解決的有7項，2014年經濟部竟宣稱核四安全無虞，與事實不符。

調查報告表示，第四，反請求第43項目中，包含897個設計及設備問題，諮詢專家表示，大多涉及系統安全問題，其中與DCIS相關者共355個；顯見台電興建核4多年，無法及時與奇異日立公司解決問題，導致核四廠存在諸多缺陷。

調查報告指出，第五，因核四資訊不夠透明，導致社會各界爭議不斷，難以理性討論，台電應向外界適時公布正確訊息，避免社會誤解及紛爭，函請經濟部督促台電檢討改善。