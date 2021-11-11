基進黨宜蘭黨部月底成立 林意評成黨內唯一民選公職
台灣基進黨插旗宜蘭縣，將於10月27日成立黨部，地點就選在日前入黨的羅東鎮民代表林意評服務處。前立委陳柏惟被罷免後，林意評是基進黨現今唯一的民選公職人員，他表示，基進黨在宜蘭插旗，代表一定要在宜蘭努力，明年選舉一定會推出適合人選參戰。
基進黨扎根宜蘭的安排醞釀已有一段時間，去年便成立臉書粉專「台灣基進宜蘭籌備處」，宜蘭黨部選定林意評在羅東鎮四育路的服務處，並於10月27日正式成立，以服務宜蘭鄉親。
原為無黨籍的林意評現年32歲，2017年擔任前宜蘭縣議員薛呈懿的特助約1年半，首度投身選舉，2018年當選羅東鎮民代表迄今，近期著重在羅東鎮公所重建議題。他說，因著此議題接觸基進黨，並認為它是個很有理念的政黨，與自身理念不謀而合，決定入黨一起努力。
林意評指出，基進黨目前不廣收黨員，全國約2000人，是以基進之友會來招募志同道合之人，明年底的選舉也不會缺席，一定會推出適合的人選。
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