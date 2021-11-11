快訊

兒把人打成重傷…父要到醫院探視 男大生母拒絕

尷尬！梅克爾會見丹麥女王 打招呼想「碰拳」遭拒絕

基進黨宜蘭黨部月底成立 林意評成黨內唯一民選公職

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台灣基進黨扎根宜蘭，將於10月27日正式成立宜蘭黨部。圖／翻攝自臉書「台灣基進宜蘭籌備處」
台灣基進黨扎根宜蘭，將於10月27日正式成立宜蘭黨部。圖／翻攝自臉書「台灣基進宜蘭籌備處」

台灣基進黨插旗宜蘭縣，將於10月27日成立黨部，地點就選在日前入黨的羅東鎮民代表林意評服務處。前立委陳柏惟被罷免後，林意評是基進黨現今唯一的民選公職人員，他表示，基進黨在宜蘭插旗，代表一定要在宜蘭努力，明年選舉一定會推出適合人選參戰。

基進黨扎根宜蘭的安排醞釀已有一段時間，去年便成立臉書粉專「台灣基進宜蘭籌備處」，宜蘭黨部選定林意評在羅東鎮四育路的服務處，並於10月27日正式成立，以服務宜蘭鄉親。

原為無黨籍的林意評現年32歲，2017年擔任前宜蘭縣議員薛呈懿的特助約1年半，首度投身選舉，2018年當選羅東鎮民代表迄今，近期著重在羅東鎮公所重建議題。他說，因著此議題接觸基進黨，並認為它是個很有理念的政黨，與自身理念不謀而合，決定入黨一起努力。

林意評指出，基進黨目前不廣收黨員，全國約2000人，是以基進之友會來招募志同道合之人，明年底的選舉也不會缺席，一定會推出適合的人選。

羅東鎮民代表林意評認同台灣基進黨理念，今年10月初選擇入黨一同努力。圖／林意評提供
羅東鎮民代表林意評認同台灣基進黨理念，今年10月初選擇入黨一同努力。圖／林意評提供

宜蘭 基進黨 羅東

延伸閱讀

顏寛恆對戰林靜儀 地方選戰全國關注

綠全代會主題「穩健前進，台灣有力」 友黨3人受邀出席

批顏寬恒不回應檢驗 陳柏惟：矛盾劇本、拙劣演技

朱立倫為顏寬恒拚勝選 轟綠從支持到提名都不是在地人

相關新聞

被質疑三級警戒沒戴口罩嗨唱喝酒 陳時中親自還原經過

今晚網路傳出衛福部長陳時中參加一場聚會的影片，片中陳時中高歌、喝酒，網友質疑，影片為三級警戒時期拍攝。陳時中今晚親自回應...

基進黨宜蘭黨部月底成立 林意評成黨內唯一民選公職

台灣基進黨插旗宜蘭縣，將於10月27日成立黨部，地點就選在日前入黨的羅東鎮民代表林意評服務處。前立委陳柏惟被罷免後，林意...

稱陳時中影片是中國亂台 民進黨團：朱立倫別當協力者

衛福部長陳時中飲酒唱歌飲片在網路瘋傳，國民黨主席朱立倫今天批「換作是國民黨的話，早就下台了。」，民進黨立法院黨團指出，這...

疫期陳時中室內飲酒、抽菸 朱立倫：若是國民黨早下台

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中傳出疫情期間室內飲酒、唱歌還抽菸，影片也在網路瘋傳。國民黨主席朱立倫今表示，這是很令人搖...

德氣候評比鬧爭議 陳玉珍批：謝志偉只會舉國旗吐血

「德國看守」等非政府組織評比的「氣候變遷績效指標」（CCPI）日前公布最新排行，台灣連續多年吊車尾，今年為全球倒數第五名...

與黨團溝通修憲 朱立倫：確立環境、動保權入憲4主張

國民黨主席朱立倫上午應邀列席立法院黨團大會，對將啟動的修憲案，溝通、確立國民黨立場，確定達成包含公民權下修至18歲、恢復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。