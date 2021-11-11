稱陳時中影片是中國亂台 民進黨團：朱立倫別當協力者

衛福部長陳時中飲酒唱歌飲片在網路瘋傳，國民黨主席朱立倫今天批「換作是國民黨的話，早就下台了。」，民進黨立法院黨團指出，這則影片是去年6月15日，當時防疫成功，還出現報復性旅遊，朱立倫當時也有未戴口罩出席活動的照片，但這則影片最早出現在微博「台灣傻事」帳號，之後再被瘋傳，是中國假訊息亂台，朱立倫不要當假訊息的協力者。

民進黨團今天辦「中國假訊息亂台，國民黨勿當協力者」，黨團幹事長劉世芳說，朱立倫被中國假訊息亂台影響、上當，該影片是去年6月，當時是一級警戒，包括朱立倫出席活動也有沒戴口罩相片，可看得出來，有人刻意製造假訊息，誤導是陳時中是三級警戒時的飲宴活動。

劉世芳說，影片在微博、YOUTUBE瘋傳，也有人用簡體字，國安單位要注意中共假訊息亂台又來了，對社會穩定有影響，中國認知作戰第一是移花接木再配上解讀，讓大家以為陳時中打破警戒期間的社交距離、戴口罩等規定，無疑就是要用大家滑手機時產生錯覺。

黨團副幹事長蔡易餘說，該影片最早是在中國微薄「台灣傻事」帳號發出，時間是昨天下午5點42分，後來也在爆料公社、YOUTUBE、LINE上快速轉傳，陳時中已還原去年6月15日晚間受邀、敬酒，唱了兩首歌，大家要還原到去年記憶，不要用今年連結，去年就是報復性旅遊，7月還發三倍券，去年防疫非常成功，6月27日還有40萬人塞爆景點，沒戴口罩居多。

蔡易餘說，用去年受邀宴會移花接木、偷梁換柱、以假代真，說成是在三級警戒唱歌，這樣攻擊非常惡劣，朱立倫卻一樣栽贓 ，成為假訊息的協力者，任何影片攻擊要有基本人事時地物，該時間就錯誤，朱立倫無視真相，繼續講假訊息，朱立倫不要當中國假訊息協力者。

黨團副幹事長黃世杰說，去年6月15日疫情逐漸穩定，甚至還出現報復性出遊，墾丁、澎湖和花蓮等很多旅遊景點都是報復性出遊，影片和照片等抹黑攻擊，很多訊息來自中國微博、抖音，率先貼到社群媒體，藍營政治人物再跟上，來抹黑造謠攻擊，所有民眾要看清楚，不要被抹黑跟錯假訊息帶動。