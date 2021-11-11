快訊

尷尬！梅克爾會見丹麥女王 打招呼想「碰拳」遭拒絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱陳時中影片是中國亂台 民進黨團：朱立倫別當協力者

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團記者會。圖／取自直播
民進黨立法院黨團記者會。圖／取自直播

衛福部長陳時中飲酒唱歌飲片在網路瘋傳，國民黨主席朱立倫今天批「換作是國民黨的話，早就下台了。」，民進黨立法院黨團指出，這則影片是去年6月15日，當時防疫成功，還出現報復性旅遊，朱立倫當時也有未戴口罩出席活動的照片，但這則影片最早出現在微博「台灣傻事」帳號，之後再被瘋傳，是中國假訊息亂台，朱立倫不要當假訊息的協力者。

民進黨團今天辦「中國假訊息亂台，國民黨勿當協力者」，黨團幹事長劉世芳說，朱立倫被中國假訊息亂台影響、上當，該影片是去年6月，當時是一級警戒，包括朱立倫出席活動也有沒戴口罩相片，可看得出來，有人刻意製造假訊息，誤導是陳時中是三級警戒時的飲宴活動。

劉世芳說，影片在微博、YOUTUBE瘋傳，也有人用簡體字，國安單位要注意中共假訊息亂台又來了，對社會穩定有影響，中國認知作戰第一是移花接木再配上解讀，讓大家以為陳時中打破警戒期間的社交距離、戴口罩等規定，無疑就是要用大家滑手機時產生錯覺。

黨團副幹事長蔡易餘說，該影片最早是在中國微薄「台灣傻事」帳號發出，時間是昨天下午5點42分，後來也在爆料公社、YOUTUBE、LINE上快速轉傳，陳時中已還原去年6月15日晚間受邀、敬酒，唱了兩首歌，大家要還原到去年記憶，不要用今年連結，去年就是報復性旅遊，7月還發三倍券，去年防疫非常成功，6月27日還有40萬人塞爆景點，沒戴口罩居多。

蔡易餘說，用去年受邀宴會移花接木、偷梁換柱、以假代真，說成是在三級警戒唱歌，這樣攻擊非常惡劣，朱立倫卻一樣栽贓 ，成為假訊息的協力者，任何影片攻擊要有基本人事時地物，該時間就錯誤，朱立倫無視真相，繼續講假訊息，朱立倫不要當中國假訊息協力者。

黨團副幹事長黃世杰說，去年6月15日疫情逐漸穩定，甚至還出現報復性出遊，墾丁、澎湖和花蓮等很多旅遊景點都是報復性出遊，影片和照片等抹黑攻擊，很多訊息來自中國微博、抖音，率先貼到社群媒體，藍營政治人物再跟上，來抹黑造謠攻擊，所有民眾要看清楚，不要被抹黑跟錯假訊息帶動。

假訊息 朱立倫 口罩

延伸閱讀

再籲四公投都同意 朱立倫：尊重、協助、支持民團案

與黨團溝通修憲　朱立倫：確立環境、動保權入憲4主張

陳時中無罩高歌片流出 網友驚「拍攝者留一手」：黨內互砍超恐怖

被質疑三級警戒沒戴口罩嗨唱喝酒 陳時中親自還原經過

相關新聞

被質疑三級警戒沒戴口罩嗨唱喝酒 陳時中親自還原經過

今晚網路傳出衛福部長陳時中參加一場聚會的影片，片中陳時中高歌、喝酒，網友質疑，影片為三級警戒時期拍攝。陳時中今晚親自回應...

朱立倫批用政府資源跟民意對抗 民進黨團：非常不道德

國民黨主席朱立倫今天批民進黨公投宣傳場次暴增，是用政府的力量和無盡的資源跟民意對抗，民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘說，「...

基進黨宜蘭黨部月底成立 林意評成黨內唯一民選公職

台灣基進黨插旗宜蘭縣，將於10月27日成立黨部，地點就選在日前入黨的羅東鎮民代表林意評服務處。前立委陳柏惟被罷免後，林意...

稱陳時中影片是中國亂台 民進黨團：朱立倫別當協力者

衛福部長陳時中飲酒唱歌飲片在網路瘋傳，國民黨主席朱立倫今天批「換作是國民黨的話，早就下台了。」，民進黨立法院黨團指出，這...

疫期陳時中室內飲酒、抽菸 朱立倫：若是國民黨早下台

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中傳出疫情期間室內飲酒、唱歌還抽菸，影片也在網路瘋傳。國民黨主席朱立倫今表示，這是很令人搖...

德氣候評比鬧爭議 陳玉珍批：謝志偉只會舉國旗吐血

「德國看守」等非政府組織評比的「氣候變遷績效指標」（CCPI）日前公布最新排行，台灣連續多年吊車尾，今年為全球倒數第五名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。