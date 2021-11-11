德氣候評比鬧爭議 陳玉珍批：謝志偉只會舉國旗吐血

「德國看守」等非政府組織評比的「氣候變遷績效指標」（CCPI）日前公布最新排行，台灣連續多年吊車尾，今年為全球倒數第五名，由於該項評比引用錯誤資料對台排名不利，環保署事前溝通仍無效，未來考慮不再參加。國民黨立委陳玉珍今天批評，駐德代表謝志偉除了邊舉國旗邊吐血以外，根本沒有幫環保署好好溝通。

CCPI量化評比項目有一半與「人均」有關，今年「德國看守」將我國人口數少算300萬人，溫室氣體排放引用資料庫也有誤，而溫室氣體排放評分占比又高達40%，不利我國排名，環保署事前曾跟「德國看守」溝通，對方承諾修改但正式公布排名時仍為錯誤資料，環保署考量未來不再參加評比。

台灣在CCPI評比連年「吊車尾」，我國駐德代表謝志偉2017年曾針對此項評比表示，不管「德國看守」是批判的角度還是讚許的角度，被關注就意味著台灣是地球的成員，所以愈是關注、看到有待加強的地方並提出批評，是「德國看守」存在的意義，也是台灣努力的目標。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署說明事業廢棄物處理及流向報告，多名立委聚焦CCPI爭議。陳玉珍表示，德國看守引用錯誤資料已非第一次，環保署過去也表達過抗議，但還是沒有效果，代表溝通不良，這麼多年來都沒透過外交系統處理，可見謝志偉除了邊舉國旗邊吐血以外，根本沒有幫環保署好好溝通。

陳玉珍指出，現在的方向應該是努力跟「德國看守」溝通，這方面要透過「偉大的謝大使」協助，否則台灣要參與國際社會都來不及，不能因此不參加評比，外交系統要強化橫向聯繫工作。

張子敬表示，台灣不是聯合國會員國，所以「德國看守」獲取的資料都來自網路，有些錯誤或不夠即時，此次已經事先溝通但仍無效，由於「德國看守」為民間組織，所以先前是環保署自己聯繫，並沒有透過外交系統。

民進黨立委蘇巧慧說，台灣希望多多參與國際社會，既然參與評比這麼多年，也不要氣餒或輕言放棄，建議把「德國看守」引用錯誤的部分一一列舉出來，讓國人藉此機會了解，環保署也要清楚說明政策往正確方向前進，其次應該公開要求「德國看守」不能大街打人、小巷道歉，此次更改要公開將數值評比羅列出來。