林右昌「我最近聲量勝柯P他吃醋」 基捷議題柯林誰才是聲量王？

image source:柯文哲、林右昌臉書

文/朱涵瑜

「基隆捷運」讓台北市長柯文哲、基隆市長林右昌近期內頻頻槓上，過去一個月兩人在該議題上一來一往隔空交火，網路聲量居高不下，日前柯文哲說不需要林右昌來蹭聲量，林右昌則是近日在議會備詢時公開回應「最近我聲量超過柯P，他吃醋不習慣」。如今輕軌可能難以執行，基隆輕軌可能變成基隆捷運，八堵-基隆站又該如何解決？若把焦點著重在「基隆捷運」議題上，柯文哲、林右昌在該話題討論上，誰才是網路聲量王？

「互罵、互嗆、聲量互拉抬」 柯文哲、林右昌互蹭聲量？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/10/11~2021/11/09）統計調查，柯文哲在近一個月基捷話題的討論聲量共有2萬3484筆，高於林右昌1萬6224筆。進一步從趨勢圖可以觀察到柯、林的聲量走勢起伏相當類似，幾乎可以說是「互罵、互嗆、互拉抬」，其中柯文哲的聲量高峰在10月25日，嗆林右昌不要講X話；而林右昌10月27日更是火力全開臉書發文砲轟「柯文哲市長不要撈過界，錢又不是你出的」，該天的回嗆也助攻林右昌聲量飆上高峰，但從網路聲量總數、幾次聲量高點來看，台北市長柯文哲還是領先林右昌。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢



林右昌臉書頻發文轟柯文哲 助攻柯P網路討論度熱燒？



網路上到底是誰在討論柯文哲和林右昌？根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，柯文哲的最大關鍵領袖除了新聞媒體之外，林右昌的粉專位居第二名，換句話說，在基隆捷運議題，林右昌透過臉書發文、留言砲轟柯文哲，除了有自己的支持者留言之外，同樣也會引來柯文哲鐵粉嗆聲，無形之中幫柯文哲製造不少討論度。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/關鍵領袖

林右昌的最大網路關鍵領袖則是國民黨台北市議員羅智強，針對「基隆捷運是騙局」這句話，羅智強大讚柯文哲罵得好，批評林右昌和蔡適應是騙子黨，另外，民眾黨立委邱臣遠力挺柯P，罵起林右昌力道也不小，臉書發文同樣激起不少聲量。



image source:KEYPO大數據關鍵引擎/關鍵領袖

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月11日至2021年11月09日。