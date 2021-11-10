被質疑三級警戒沒戴口罩嗨唱喝酒 陳時中親自還原經過

今晚網路傳出衛福部長陳時中參加一場聚會的影片，片中陳時中高歌、喝酒，網友質疑，影片為三級警戒時期拍攝。陳時中今晚親自回應，表示聚餐時間為去年6月15日，當時受友人邀請前往，去年5月8日解封後，有些企業人士想幫他打氣，「這絕對不是三級警戒時期的活動」，若外界質疑，「這樣就真的不好了，因為時空完全不同。」

陳時中說，去年那時，解封後行程仍十分忙碌，當晚約8點抵達餐會，因為解封，大家都很高興，現場氣氛相當嗨。他當時到屏東、台南、台中宣導防疫新生活，氣氛很熱絡，聚會時和大家一起拍照，並應邀唱歌，原本應邀唱一首歌，「但大家都知道，如果應邀唱一首歌，多半都會唱兩首」，因此他就唱了兩首歌。

陳時中說，當時他很高興，心情比較輕鬆，因此動作稍微大了一點，這也是人之常情，現場的人都是第一次見面，他只認識邀請他的友人，其他企業友人就是幫他打打氣。

對於，外界認為現場有陪侍小姐，陳時中說，當天聚會是私人場合，現場的人都是第一次見面，他不清楚有哪些人，現場有人敬酒，他向來對於敬酒不會推來推去，以免時間拖的更長，「就是客隨主便，把唱歌、拍照的事情辦完，就馬上離開。」

陳時中說，去年下半年都在正常生活的情況下，在防疫措施方面，除強制隔離檢疫，其餘如室內人與人需間隔1.5公尺、用餐隔板、戴口罩等生活細節，均為宣導，並未強制執行。當天，就他個人而言，他沒有真正坐下來吃飯，就是在現場與大家敬酒、唱歌、拍照，停留約30分鐘，因為來去匆忙，對現場防疫措施並未多加注意。

陳時中說，關於這次聚會，他自己有要檢討的地方，如果外界質疑是在三級警戒期間的活動，這樣就真的不好了，因為時空情況完全不同。

對於衛福部陸續發生醫福會執行長王必勝緋聞事件、陳時中聚餐嗨唱喝酒影片流出，會不會覺得有人盯上衛福部？陳時中說，沒有證據沒辦法這樣說，但隱隱約約感覺有這樣的氣氛。

衛福部於11時34分也發出陳時中的聲明，內容如下：

對於今天網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：

一、聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。

二、此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康