快訊

被質疑三級警戒沒戴口罩嗨唱喝酒 陳時中親自還原經過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】 美議員低調訪台 「拜習會」前先穩印太？

聯合報 / 記者 張加
美國4位聯邦參議員、2位眾議員低調訪台。記者胡經周／攝影
美國4位聯邦參議員、2位眾議員低調訪台。記者胡經周／攝影

美國參、眾議員搭乘軍機訪台，而美國國務院亞太助卿康達正訪日韓，在「拜習會」前，美國官員、議員、軍方人士現身印太區域，無論行程公開或保密，或出訪人士黨派，都有助美國向各相關方傳遞訊號，並再展現對區域盟友與夥伴的重視。

4位聯邦參議員、兩位眾議員，成員還有軍方人士，訪團規模之大，我方卻不像以往接待美國議員訪問，熱烈歡迎並預告公開行程，這次特別低調、神秘。據了解主因任務不單純，談論較敏感的國防安全議題外，還訪區域其它國家。

美議員團此行並非針對台灣，內部實不宜過度聚焦「訪台行」加以宣傳，但此時議員與康達的「印太行」，想必有其戰略意義與重要性。

拜登上任初期講過，外交政策兩個核心目標，重建與盟友的關係，以及對中問題上建立統一戰線。拜登與幕僚一直為這兩個目標而努力，國務卿布林肯、亞太助卿康達上任後都是先訪盟友。

美國官員正在籌備拜登與中國大陸國家主席習近平的線上峰會，他們告訴媒體，會談議程可能會在諮詢盟友後才敲定。諮詢的場合很多，像是羅馬20國集團（G20）峰會、第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）、康達日韓行等，或許議員軍官訪問印太區域也是一種管道。

而美中高層對話，不可能不觸及台海議題，台海情勢嚴峻已讓各國感到焦慮、不安，雖然美中對台港等敏感議題意見分歧，但多數國家仍希望，拜習會後能有效降低緊張與誤判風險，使台海情勢漸降溫。

另一方面，美國行政部門與國會一向關切台灣提升自我防衛的努力，也想更進一步了解台灣相關計畫。最近，美國參議員分別提出「武裝台灣法案」、「台灣威懾法案」，而法案共同提案人訪台深入了解軍事規畫，相當合理，也能讓台灣感受到美方支持。

最好的情況是，美中有效管控在台灣等議題上的分歧，持續在競爭關係之中尋找可能的合作空間，但拜登必須顧及盟友與國內的反中情緒；康達、議員與軍官等美方人士的行程，某種程度上顯示美國有意在拜習線上峰會前，先穩住印太，讓夥伴與盟友放心。

美國 拜登 台海

延伸閱讀

國會通過鉅額基建法案 拜登展開大內宣挽救民調

俄媒：拜登、普亭明年再見面 年底前先開視訊會議

拜登民主峰會12月登場 外交部：期待正式收到美方邀請

拜習會前夕 美延長對中國大陸「涉軍企業」投資禁令

相關新聞

【即時短評】 美議員低調訪台 「拜習會」前先穩印太？

美國參、眾議員搭乘軍機訪台，而美國國務院亞太助卿康達正訪日韓，在「拜習會」前，美國官員、議員、軍方人士現身印太區域，無論...

【重磅快評】陳時中別想操弄溫情護航謊話連篇的王必勝

醫福部醫福會執行長王必勝外遇風波延燒近兩周，始終難滅。最近他偕同太太、榮總醫師尤香玉受訪，承認了這段不倫戀，也表示已和疑...

【重磅快評】見縫插針再恐嚇 民進黨除了選舉還會什麼

民進黨視公投及台中二選區立委補選為政權保衛戰，近來有兩起事件特別值得注意，一是臺北高等行政法院駁回台中市政府提起生煤自治...

【重磅快評】從蔣釋兒到宋姓學生…社會暴戾如何解？

台中市接連發生20歲的蔣釋兒遭多人亂棒凌虐致死，以及宋姓大學生遭超跑男等人毆打昏迷案。單僅一案尚可視為偶發個案，短時間連...

【重磅快評】誰最愛夏瀛洲？ 當然是中共與民進黨

曾因為發言「國軍共軍都是中國軍隊」引發爭議的退役上將夏瀛洲，日前在大陸環球時報訪談中表示，解放軍出現在台灣島西南空域，是...

【重磅快評】支票開太快 陳時中要唸莊人祥幾句了

智商與買疫苗原是八竿子打不著的兩個議題，卻因指揮中心最近買到一批效期不到一個月的AZ疫苗而引爆。指揮中心發言人莊人祥說買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。