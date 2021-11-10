【即時短評】 美議員低調訪台 「拜習會」前先穩印太？

美國參、眾議員搭乘軍機訪台，而美國國務院亞太助卿康達正訪日韓，在「拜習會」前，美國官員、議員、軍方人士現身印太區域，無論行程公開或保密，或出訪人士黨派，都有助美國向各相關方傳遞訊號，並再展現對區域盟友與夥伴的重視。

4位聯邦參議員、兩位眾議員，成員還有軍方人士，訪團規模之大，我方卻不像以往接待美國議員訪問，熱烈歡迎並預告公開行程，這次特別低調、神秘。據了解主因任務不單純，談論較敏感的國防安全議題外，還訪區域其它國家。

美議員團此行並非針對台灣，內部實不宜過度聚焦「訪台行」加以宣傳，但此時議員與康達的「印太行」，想必有其戰略意義與重要性。

拜登上任初期講過，外交政策兩個核心目標，重建與盟友的關係，以及對中問題上建立統一戰線。拜登與幕僚一直為這兩個目標而努力，國務卿布林肯、亞太助卿康達上任後都是先訪盟友。

美國官員正在籌備拜登與中國大陸國家主席習近平的線上峰會，他們告訴媒體，會談議程可能會在諮詢盟友後才敲定。諮詢的場合很多，像是羅馬20國集團（G20）峰會、第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）、康達日韓行等，或許議員軍官訪問印太區域也是一種管道。

而美中高層對話，不可能不觸及台海議題，台海情勢嚴峻已讓各國感到焦慮、不安，雖然美中對台港等敏感議題意見分歧，但多數國家仍希望，拜習會後能有效降低緊張與誤判風險，使台海情勢漸降溫。

另一方面，美國行政部門與國會一向關切台灣提升自我防衛的努力，也想更進一步了解台灣相關計畫。最近，美國參議員分別提出「武裝台灣法案」、「台灣威懾法案」，而法案共同提案人訪台深入了解軍事規畫，相當合理，也能讓台灣感受到美方支持。

最好的情況是，美中有效管控在台灣等議題上的分歧，持續在競爭關係之中尋找可能的合作空間，但拜登必須顧及盟友與國內的反中情緒；康達、議員與軍官等美方人士的行程，某種程度上顯示美國有意在拜習線上峰會前，先穩住印太，讓夥伴與盟友放心。