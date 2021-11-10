立法院完成跟騷法初步協商 院會19日處理

立法院長游錫堃今天再度召集朝野黨團協商備受社會關注的「跟蹤騷擾防制法草案」等案，朝野達成共識，除了結論條文，包括跟騷行為定義及範疇、書面告誡定位及申請緊急保護令等爭議條文，將逕送19日的立法院會處理，這會期可望能完成三讀立法。

由於國民黨立院黨團三長未出席今天協商會議，由立委林為洲代表，因此協商結論要送國民黨團三長簽字後才算完成，但國民黨團已表明尊重今天協商共識。

朝野黨團在歷經近一個半小時的討論後，對預防性羈押等條文內容達成修正共識，若持兇器、危險物品進行跟騷行為，經法官認定嫌疑重大且有有事實認定會反覆實行，有羈押必要者，就可以進行羈押。

其餘由游錫堃召集朝野協商通過的還有跟騷法草案第2條、第12條、第14條、第16條、第18條、第19條、第21條等。

至於爭議最大的跟蹤騷擾行為定義、給予書面告誡及聲請保護令程序等關鍵條文均未達共識。最後，游錫堃宣布，保留條文將在立法院院會經各黨團推派1名代表發言後進行處理。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，婦女團體都很關心跟騷法的立法進度，而跟騷法在上會期就已經完成初審出委員會，協商冷凍期已過，預計將在19日的院會進行處理。

行政院版本草案所稱跟蹤騷擾行為，指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人「反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關」的8類行為，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

但包括國民黨團在內的在野黨團對跟騷行為的定義及範疇有不同看法，林為洲表示，當初各界希望訂定跟蹤騷擾防制法的理由，就是希望能夠保護民眾免於被人跟蹤騷擾的恐懼，如果定義要限縮在「與性或性別有關」行為，就容易出現加害人會因此脫罪。

草案若能在立法院本會期三讀通過，將在總統公布6個月後施行。