美線上新冠部長級會議 外交部：美僅規畫少數國家參與

美國國務卿布林肯即將召開線上新冠肺炎部長級會議，台灣是否受邀？我外交部發言人歐江安未明確回答是否受邀出席，但指出，美國國務院僅規畫少數國家參與此次閉門會議，我方已表達台灣樂願持續以具體行動與所有理念相近國家共同合作。

布林肯（Antony Blinken）將於美東時間10日上午主持新冠肺炎部長級會議，延續總統拜登9月全球防疫峰會討論。據中央社報導，有關我外交部長吳釗燮是否受邀，美方與駐美代表處都低調避談，僅說會後再提供資訊。

歐江安今指出，基於台灣與美國在全球防疫及公共衛生領域的緊密夥伴關係，外交部對美國國務院籌辦此項會議事前已有充分掌握，並與美方保持密切聯繫。

歐江安說，根據外交部的掌握，美國國務院僅規畫少數國家參與此次閉門會議，以聚焦迫切亟待處理的全球重大衛生安全議題。

外交部已透過我駐美國代表處表達台灣樂願持續以具體行動與所有理念相近國家共同合作，將繼續與美方討論如何深化對抗疫情的相關合作。

美國拜登政府9月22日舉行全球新冠疫情峰會，我前副總統陳建仁應美方邀請參與線上峰會，他當時表示，支持本次峰會「為全球接種疫苗」的目標，台灣正全力提升民眾的疫苗接種率，只要國內疫苗供給充足，也願與國際分享疫苗。