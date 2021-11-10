【重磅快評】陳時中別想操弄溫情護航謊話連篇的王必勝

醫福部醫福會執行長王必勝外遇風波延燒近兩周，始終難滅。最近他偕同太太、榮總醫師尤香玉受訪，承認了這段不倫戀，也表示已和疑似外遇生子的林女結束關係。衛福部長陳時中今（10日）天對此回應表示，王必勝已經向媒體澄清了，社會大眾應該讓王必勝的家人有機會回歸常軌。然而，這段訪談也證實先前王必勝謊話連連，王必勝要如何修補他與家人的關係外人無從置喙，但前提是，他得先辭去醫福會執行長等官方職務，才有資格談回歸常軌。

尤香玉受訪時表示，王必勝不是政務官也沒有要選舉，她不解為何這起事件會持續12、13天，新聞每幾個小時就有新點，連她的未成年女兒都受到言語攻擊。尤香玉與其子女可說是這起風波中最無辜的第三者，但這個新聞事件會不斷延燒，禍首就是王必勝。面對媒體查證，王必勝連扯幾個漫天大謊，包括他與林女只有老同事並非婚外情、林女的小孩是與前男友所生，林女發聲明喊冤自己是被網友「釣魚」設局。相關人士為了戳破其謊言，不斷丟出新的爆料，才讓神隱多時的王必勝不得不出面滅火。

尤香玉不解為何作為一個事務官，王必勝會受到如此「垂青」，這也不能怪別人，關鍵就在於先前綠營側翼蓄意的造神，把王必勝塑造成防疫英雄，加上名字取得好，每當發生新冠肺炎群聚事件，好像有他坐鎮指揮，就能化險為夷，指揮中心也樂於順勢接收並享受必勝光環。事實上，衛福部內部都知道，王必勝是陳時中的愛將，過去的「必勝戰功」很多都是被過度包裝，光以這次外遇事件的危機處理如此拙劣，就知道王必勝所謂的「拆彈專家」這個封號根本就是被過度神化。

也因為陳王兩人的好關係，這是為何陳時中一開始就定調「他表現很好，防疫很需要他」，擺明了把公私切割，力保王必勝。陳時中除了私心護短，同時也是為自己築下防火牆，再次凸顯蔡政府的兩套標準。

然而王必勝再次受訪認了這段「不適當、不應該」的關係，同時也間接承認外遇生子的事，打臉自己先前說法。為王必勝護航的綠營人士說，只要他的太太、女兒沒意見就好？真是這樣嗎？

這起事件之所以引起如此大的非議，在於王必勝可不是單純的胸腔科醫生，官方身分是衛福部醫福會執行長，醫福會負責管理26家部立醫院，超過13,700位員工，可謂位高權重。尤其他又身兼指揮中心醫療應變組副組長，是國家防疫的核心人物，結果不僅被證明公然扯大謊，還被多次拍到防疫期間、不分平假日的白天密集往林女住處，難怪會被譏為時間管理大師。這種品格根本已不能擔任如此需要高度社會公信力的職務，以後他下的命令還有威信嗎？

陳時中要大家讓王必勝的家人有機會回歸家庭常軌，其實社會對於王必勝家人普遍寄予同情，但如果陳時中想濫用社會同情弱者的心態，要大家當成什麼事都沒發生，袒護王必勝繼續好官我自為之，這樣喊話就顯得狡猾且令人作惡，更讓無辜的王必勝家人繼續承受非議，難以回歸常軌。