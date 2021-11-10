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【重磅快評】陳時中別想操弄溫情護航謊話連篇的王必勝

聯合報 / 主筆室
多次擔任疫情前進指揮所指揮官的衛福部醫福會執行長王必勝爆出外遇生子風波，事後證明王必勝謊話連連，讓風波愈滾愈大。 本報資料照片
多次擔任疫情前進指揮所指揮官的衛福部醫福會執行長王必勝爆出外遇生子風波，事後證明王必勝謊話連連，讓風波愈滾愈大。 本報資料照片

醫福部醫福會執行長王必勝外遇風波延燒近兩周，始終難滅。最近他偕同太太、榮總醫師尤香玉受訪，承認了這段不倫戀，也表示已和疑似外遇生子的林女結束關係。衛福部長陳時中今（10日）天對此回應表示，王必勝已經向媒體澄清了，社會大眾應該讓王必勝的家人有機會回歸常軌。然而，這段訪談也證實先前王必勝謊話連連，王必勝要如何修補他與家人的關係外人無從置喙，但前提是，他得先辭去醫福會執行長等官方職務，才有資格談回歸常軌。

尤香玉受訪時表示，王必勝不是政務官也沒有要選舉，她不解為何這起事件會持續12、13天，新聞每幾個小時就有新點，連她的未成年女兒都受到言語攻擊。尤香玉與其子女可說是這起風波中最無辜的第三者，但這個新聞事件會不斷延燒，禍首就是王必勝。面對媒體查證，王必勝連扯幾個漫天大謊，包括他與林女只有老同事並非婚外情、林女的小孩是與前男友所生，林女發聲明喊冤自己是被網友「釣魚」設局。相關人士為了戳破其謊言，不斷丟出新的爆料，才讓神隱多時的王必勝不得不出面滅火。

尤香玉不解為何作為一個事務官，王必勝會受到如此「垂青」，這也不能怪別人，關鍵就在於先前綠營側翼蓄意的造神，把王必勝塑造成防疫英雄，加上名字取得好，每當發生新冠肺炎群聚事件，好像有他坐鎮指揮，就能化險為夷，指揮中心也樂於順勢接收並享受必勝光環。事實上，衛福部內部都知道，王必勝是陳時中的愛將，過去的「必勝戰功」很多都是被過度包裝，光以這次外遇事件的危機處理如此拙劣，就知道王必勝所謂的「拆彈專家」這個封號根本就是被過度神化。

也因為陳王兩人的好關係，這是為何陳時中一開始就定調「他表現很好，防疫很需要他」，擺明了把公私切割，力保王必勝。陳時中除了私心護短，同時也是為自己築下防火牆，再次凸顯蔡政府的兩套標準。

然而王必勝再次受訪認了這段「不適當、不應該」的關係，同時也間接承認外遇生子的事，打臉自己先前說法。為王必勝護航的綠營人士說，只要他的太太、女兒沒意見就好？真是這樣嗎？

這起事件之所以引起如此大的非議，在於王必勝可不是單純的胸腔科醫生，官方身分是衛福部醫福會執行長，醫福會負責管理26家部立醫院，超過13,700位員工，可謂位高權重。尤其他又身兼指揮中心醫療應變組副組長，是國家防疫的核心人物，結果不僅被證明公然扯大謊，還被多次拍到防疫期間、不分平假日的白天密集往林女住處，難怪會被譏為時間管理大師。這種品格根本已不能擔任如此需要高度社會公信力的職務，以後他下的命令還有威信嗎？

陳時中要大家讓王必勝的家人有機會回歸家庭常軌，其實社會對於王必勝家人普遍寄予同情，但如果陳時中想濫用社會同情弱者的心態，要大家當成什麼事都沒發生，袒護王必勝繼續好官我自為之，這樣喊話就顯得狡猾且令人作惡，更讓無辜的王必勝家人繼續承受非議，難以回歸常軌。

王必勝 陳時中 尤香玉

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