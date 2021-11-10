台積電設廠高雄房價恐飆漲 立委：政府根本沒在管

台積電宣布將在高雄設置7奈米及28奈米製程的12吋晶圓廠，在地房價恐將飆漲。民眾黨高雄市黨部主委、立委張其祿表示，近來高雄房價已因台積電進駐傳聞，出現劇烈波動，「政府根本沒在管」，民眾還沒享受到經濟果實，就先為房價飆漲所累，政府除應調查是否有聯合哄抬行為，也應調整稅基、加速推動囤房稅，才能抑制房價炒作。

張其祿指出，自從出現台積電要投資高雄楠梓地區的傳聞，楠梓加工區站周邊平均房價，已從去年每坪7.28萬元，飆漲至今年每坪14.99萬元，漲幅高達105.6%，「雖後來一度傳出沒有要到高雄，房價又下跌，但現在確定後，房價可能又要噴了」。

張其祿強調，十分歡迎台積電到高雄投資，但台積電最快要2022年才開始建廠、2024年開始生產，當地房價卻早已先行飆漲，並帶動周邊、甚至全高雄市房價上漲，民眾還不知道能否共享經濟果實，就先被高房價衝擊，公平交易委員會、消保官應介入調查建商調漲房價是否合理，避免聯合哄抬行為。

張其祿分析，台灣房價高漲及炒作的根本原因為「持有稅制」不夠健全，現行房地產的「稅基」，無論是公告地價、公告現值，抑或房屋評定標準等均遠低於真正市價，以致無論如何調整「稅率」，房地產的持有稅賦仍是遠低於其他任何投資工具，成為炒作標的。

他呼籲，財政部應透過中央統一制定稅率下限或藉統籌分配稅款或補助款的分配，要求地方政府對房地產稅基進行與市價一致的合理調整，並對於房價哄抬炒給予制止及懲治，加速推動囤房稅入法，多管齊下讓房市回到正常水準。