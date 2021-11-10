【重磅快評】見縫插針再恐嚇 民進黨除了選舉還會什麼

民進黨視公投及台中二選區立委補選為政權保衛戰，近來有兩起事件特別值得注意，一是臺北高等行政法院駁回台中市政府提起生煤自治條例部分條文宣告無效的撤銷訴訟，二是林靜儀宣稱藻礁公投若通過，137億度的發電缺口要由中火多燒500萬噸煤來填補，北高行的裁定有違往例，林靜儀則大打恐嚇牌兼搭公投順風車，展現了打選戰的能耐。

台中市議會和台中市政府在林佳龍市長任內制定台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，並報中央備查，盧秀燕接手後，中火未依自治條例規定減煤，只因中央撐腰，屢屢暗夜點火開機，雙方關係緊張。最後行政院跳出來逕行函告生煤自治條例部分條文無效，台中市政府向北高行提起撤銷訴訟，但兩天前遭裁定駁回，理由是行政院函告自治條例條文無效的行為不是行政處分，台中市只能聲請大法官解釋。

這項裁定最大的爭議是違反地方自治的法意，依地方制度法規定，自治條例與憲法、法律或基於法律授權之法規或上級自治團體自治條例牴觸者，無效。自治法規與憲法、法律、基於法律授權之法規、上級自治團體自治條例或該自治團體自治條例有無牴觸發生疑義時，得聲請司法院解釋之。另依行政訴訟法規定：「公法上之爭議，除法律別有規定外，得依本法提起行政訴訟。

北高行受理台中市府的聲請，一年多來只開過一次準備庭，直到公投在即、立委補選點火之後，驟然以程序理由裁定駁回，很難讓人以心服，而且近年來北高行的類似判決，均一再明指行政院函告地方自治條例為無效的行為，具有行政處分的性質，在這樣敏感的時間點做出豬羊變色的裁定，難杜悠攸眾口。

事實上，行政院除了宣告台中市生煤自治條例部分條文無效外，去年各地因應反萊豬聲浪而訂定的食安自治條例也讓行政院頭痛，為免步上台中市後塵，去年9月宣布各縣市無論是原訂或在9月17日以後新訂的地方食安自治條例，若訂有一律不得檢出乙型受體素，明顯與中央牴觸，原訂者函告無效，新訂者不予核定，以求一勞永逸。

行政院一味蠻幹，北高行也一反常例配合，以行政院函告生煤自治條例條文無效的行為不是行政處分為由，駁回台中市府的聲請，難免予人政治聯想。

曾擔任不分區立委林靜儀雖是首次投入區域立委的選戰，但卻非政治素人，面對地方札根數十年的顏家，她選擇出力小、收效大的戰法，巧妙地把補選和中火燒煤和公投綁在一起，借助全黨之力挹注她的選情，確實是打空戰的高手；連一向對中火不假辭色的台中市長盧秀燕問到此事，也只能說世界各國都在承諾汰煤和汰煤電，台灣政府不應該反其道而行，頗有被逼到牆角的味道。

民進黨專長見縫插針，連重啓核四公投也可以扯上台中市長盧秀燕，行政院長蘇貞昌日前到台中宣講，指核四是前總統馬英九封存，現在國民黨卻說要重啟，台中市長盧秀燕說她堅決反對核四搬到台中，「頭殼很讚」，蘇用力挑撥藍營內部矛盾，也大吃國民黨的豆腐。

只是，民進黨很會選舉卻不善治理，連司法機關都要看臉色辦事，但解決問題的能耐卻遠遠不如打選戰，光是能源問題就拿不出一套好辦法，更跟不上世界潮流，即使選舉話術贏了國民黨，那又如何？選後燒煤依舊、天空難抹灰濛，難道這是台中人的宿命？