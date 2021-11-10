拜登民主峰會12月登場 外交部：期待正式收到美方邀請

美國總統拜登將在下月舉行民主峰會，外媒取得的邀約名單列入台灣；我外交部指出，美方已與我方洽談參與峰會事宜，期待正式收到美方邀請與會。

美國政治新聞網站「Politico」近日報導，拜登將於12月9日至10日舉行的線上民主峰會，其幕僚仍在制定議程，其工作內容大多保密；受邀與會的政府名單尚未公開，計畫仍為暫定，不過Politico設法取得一份彙整名單，而台灣在列。

外交部今回應媒體相關提問表示，自今年8月白宮宣布將舉辦「民主領袖峰會」，美方即與我方洽談參與峰會事宜，我國政府20多個相關部會及台灣民主基金會也積極盤點近年來在推動各項民主與人權相關工作的進展，並提出多項具體承諾項目。

外交部感謝美國政府多次重申支持台灣民主，也會持續與美方協調，並期待正式收到美方邀請與會，分享台灣民主經驗。