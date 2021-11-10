台電奇異核四仲裁案 監院公投前夕糾正經濟部

監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌針對「台電奇異核四仲裁案」進行兩年調查，日前通過委員會討論，提出五項調查意見並糾正經濟部、台電，並將在明天舉行記者會說明。

108年5月30日台電公司新聞稿表示，「核四計畫台電奇異第二仲裁案雙方達成和解」，奇異公司於106年向國際商會（ICC）國際仲裁院聲請宣告契約終止，並向台電求償超過6600萬美元。台電表示，奇異求償金額其中約一半、超過3000萬美元是奇異公司已交付的設備，因未完成驗收或無法驗證性能，所以未能付款。經台電與奇異公司折衝，最終以原求償金額三分之一、2250萬美元(約台幣6.9億元)達成和解。

當時時任監委田秋堇、林盛豐、蔡崇義即表示，103年7月30日時任經濟部長張家祝主持「核四安檢專家監督小組」安檢總結會議後指出，核四在封存前完成安檢測試等於是進入可立即裝填燃料程序。根據張家祝的說明，核四所有設備應該都是符合規格要求。但為何如今竟發生未完成驗收或無法驗證性能的設備問題?因此自動申請調查。

監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌今天表示，台電104年12月4日向國際仲裁院提供的43項反請求資料發現，核四至今尚未通過完整測試、未符合安全要求，而重要性如核四大腦與神經系統之DCIS系統更是問題嚴重，此外，第43個項目竟包含897個問題。

三位監委指出，43項反請求至今尚未解決者共23項，其中問題超過上千個，且多為系統性問題，已提出五項調查意見，將在明天一併公布。