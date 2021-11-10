綠全代會主題「穩健前進，台灣有力」 友黨3人受邀出席

民進黨全國黨代表大會將在14日登場，民進黨發言人周江杰表示，今天中常會中通過第十九屆第二次全代會大會議程草案及第十九屆第二次全代會大會宣言草案。民進黨黨務人士表示，本次全代會主題為「穩健前進，台灣有力」，將以執政黨高度，訴求當前執政團隊無論在控制疫情、疫後經濟發展與國際關係上均在穩健執政大方向上，盼國民黨勿以公投再來亂。

民進黨黨務人士表示，今年適逢民進黨創黨35周年，全代會開幕式特別擴大邀請各界貴賓，除了全國黨代表與黨公職出席外，也邀請了各縣市黨部的執評委與鄉鎮市長縣議員，以及社團界的意見領袖，邀請大家出席觀禮開幕式，也展現民進黨作為執政黨，重視本黨與社會力連結的態度；另外也邀請友黨三位代表，分別是台灣基進前立委陳柏惟、台灣基進黨主席陳奕齊與無黨籍立委林昶佐。

民進黨黨務人士指出，年底有公投挑戰，蔡英文總統將在全代會致詞中強調這幾年執政的階段性成果，尤其這兩年面臨全球疫情的挑戰，但台灣不但維持了經濟成長，許多經濟指數也都表現良好。這不僅來自於全民在防疫上的共同努力，更是政府穩健推動各項政策的成果；蔡總統也會再次重申關於年底公投「四個不同意」的目標，鼓勵民進黨要連結社會力量，持續擴大溝通能量，讓台灣更有力。除了蔡總統，行政院長蘇貞昌也將在全代會中發表談話，主談執政成果報告。

民進黨黨務人士說，之前陳柏惟被罷免的遺憾狀況，民進黨已經於補選提名林靜儀參戰，在全代會中也會安排陳柏惟、林靜儀，請大家為他們加油的橋段，象徵民進黨與友黨攜手合作，最後由蔡總統授戰旗給林靜儀。