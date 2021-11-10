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朱立倫會見歐盟經貿辦事處代表 對歐盟反萊劑表示肯定

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫今日上午於中央黨部會見歐盟經貿辦事處處長高哲夫 (Filip Grzegorzewski) 以及副處長馬威杰 (Guillermo Martinez) 等人。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今日上午於中央黨部會見歐盟經貿辦事處處長高哲夫 (Filip Grzegorzewski) 以及副處長馬威杰 (Guillermo Martinez) 等人。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫今日上午於中央黨部會見歐盟經貿辦事處處長高哲夫 (Filip Grzegorzewski) 以及副處長馬威杰 (Guillermo Martinez) 等人，針對食品安全及兩岸關係等議題交換意見。國民黨表示，雙方會談氣氛十分融洽，今後國民黨也將持續與外國駐台代表密切聯繫，強化國際交流、深化對外關係連結。

朱立倫表示，民以食為天，執政者應將人民的健康放在首位，人民健康，國家才會富強。重視食品安全是全球的趨勢，連同歐盟在內的160多個國家都全面禁止萊劑，他肯定歐盟為民眾食品安全把關的努力，也重申國民黨反萊豬的堅定立場，守護台灣人民健康。

朱立倫也提到，歐盟國家多具有歷史悠久的民主體制，他相信，人民對於政府的信心來自好的治理，如同歐盟成員國擁有多元的文化、尊重彼此不同的價值觀，台灣民主也需要多元的聲音。

歐盟 國民黨 朱立倫

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