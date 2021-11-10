慘遭換臉賣壯陽藥 莊人祥：有點震驚
日前眾多藝人臉部圖像遭利用AI變臉技術移到A片女優上來牟利，引起各界譁然，沒想到連指揮中心發言人莊人祥也慘遭換臉「賣壯陽藥」。對此，莊人祥表示，今天在立法院質詢時看到，「有點震驚」，將請法制組處理進行後續偵查。
立委陳瑩今早於立法院質詢時詢問衛福部長陳時中，「莊人祥近期是否代言藥品？」原來是有廣告影片中透過剪接，植入指揮中心記者會畫面，賣起壯陽藥，以假亂真的消息可能讓不知情民眾以為衛福部幫壯陽藥品背書，而信以為真。
陳時中上午表示，這是假消息，莊人祥絕對沒有代言，並允諾一定會嚴懲。莊人祥下午於記者會時則表示，「有點震驚」。
而醫福會執行長王必勝接受鏡週刊訪問，認了婚外情。對於王必勝在指揮中心的去留，莊人祥則表示，王必勝在指揮中心職務是醫療應變組副組長，這（婚外情）是他私人的事務，「公務上還是需要他工作上的努力」。
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