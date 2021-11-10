快訊

獨／瑪莎拉蒂3惡煞毆傷男大生遭函送 警今要找人竟不知下落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批柯文哲講未定案基捷路線 林右昌再轟：沒政治道德

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
再轟柯沒政治道德，林右昌：中華民國沒政治人物這樣做。圖／基隆市政府提供
再轟柯沒政治道德，林右昌：中華民國沒政治人物這樣做。圖／基隆市政府提供

國民黨議員何淑萍今天上午在總質詢時，指台北市長柯文哲、基隆市長林右昌每天因基隆捷運吵來吵去，讓民眾大家「霧煞煞」，聲量不能當飯吃，逼問市長林右昌何時可動工？林右昌說，期程交通部長王國材已有說，但他再批，柯市長把沒有定案的路線拿到廣播節目講，「非常沒有政治道德」、「中華民國從來沒有一個政治人物這樣做！」

何淑萍今天質詢說，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌每天因基隆捷運吵來吵去，讓民眾看不懂，他肯定林右昌的努力，但不要再說有的沒有的，基隆人關心的是何時能動工。

林右昌說，基隆捷運在基隆端這段的優化，是台鐵局希望地方提出優化的路線，並不是基隆政府主動提出來的，而是台鐵局在規畫時遇到技術性問題，基隆提出幾個建議方案，和台鐵局達成共識。

林右昌並表示，在新北端的路線優化，其實到目前為止，都還沒有最後的共識，他覺得非常不應該的是，一個還沒有做最後確認、定案的事情，柯市長把它拿出來講，很容易去誤導這樣子是定線，其實並還沒有。

「柯市長這樣子做，我覺得非常沒有政治道德，整個規畫案是交通部在規畫主導，一個還沒有大家最後確認的東西，他拿到廣播電台節目去講，中華民國從來沒有一個政治人物這樣做！」林右昌痛批柯文哲。

何淑萍說「不會啊，他在幫你蹭聲量，他現在把你炒到最高點，你應該已經是部長級了你們兩個聲量不相上下。」何淑萍說，聲量不能當飯吃，小英總統和市長都已連任，在位子上也不是永久的，她建議市長要給一個期程，到底何時動工？每天吵來吵去大家「霧煞煞」。

林右昌說，如果沒有柯市長的事情，本來在年底綜合規畫路線就會定案，整個基隆捷運計畫和工程執行有一定的順序，綜合規畫要確定運具的形式、路線、場站等，接著會進行細部設計、都市計畫變更，最後才到發包施工的階段，有一定程序，不是規畫完就動工，日前交通部長王國材有回答期程，他不再贅述。

再轟柯沒政治道德，林右昌：中華民國沒政治人物這樣做。圖／基隆市政府提供
再轟柯沒政治道德，林右昌：中華民國沒政治人物這樣做。圖／基隆市政府提供

基隆捷運 林右昌 交通部長

延伸閱讀

基捷爭論 林右昌：聲量超過柯文哲 柯吃醋不習慣

防疫旅館檢疫改7+7 柯文哲：北市SOP要再重寫了

誰在蹭聲量？林右昌：最近我聲量超過柯P他吃醋不習慣

基捷爭議何時要和柯文哲面對面談？ 王國材：已在安排

相關新聞

「焦糖」陳嘉行宣布選士北區議員到底！除非蔡主席不許

網紅「焦糖」陳嘉行今年5月加入民進黨，當時即傳出可能布局台北市議員，但本人並未證實，根據鏡週刊專訪透露將角逐北市議員，今天也在臉書宣布將投入台北市士林、北投區議員選舉，但仍須先通過初選才能獲得正式提名。

慘遭換臉賣壯陽藥 莊人祥：有點震驚

日前眾多藝人臉部圖像遭利用AI變臉技術移到A片女優上來牟利，引起各界譁然，沒想到連指揮中心發言人莊人祥也慘遭換臉「賣壯陽...

批柯文哲講未定案基捷路線 林右昌再轟：沒政治道德

國民黨議員何淑萍今天上午在總質詢時，指台北市長柯文哲、基隆市長林右昌每天因基隆捷運吵來吵去，讓民眾大家「霧煞煞」，聲量不...

藍委批原民法案達成率不到3成 原民會回擊：達72.2%

國民黨原住民立委廖國棟、孔文吉今天表示，蔡政府自民國105年提出原民政見主張，相對應的法案有13部，但迄今達成率僅23%...

中二區補選政治手段恐怕只會愈來愈「髒」 真把選民當傻瓜？

台中市第二選區立委補選明年1月投票，民進黨提名的林靜儀一句「台中市第二選區需要穿防彈衣才能選」掀波。民進黨與林靜儀這次要端出什麼牛肉爭取選民支持，我們還無法見真章，但綠營欲將「補選西西里化」做為選戰主軸看來很明確。 「西西里化」意指黑社會勢力猖獗，政客與黑社會勾結，長期把持壟斷政治資源與地方利益。顏清標與顏寬恒父子從2008年到2016年先後擔任立委，顏清標曾因一清專案被移送管訓，特別費案入獄，綠營從公元2000年起，就指控顏清標用黑道與政治實力延續顏家及派系的利益。...

疫苗誘因不再 旅客驟降掛蛋 帛琉泡泡2.0再度變泡沫

台帛旅遊泡泡2.0今年8／14重啟，因當時台灣疫苗稀缺，帛琉又提供免費施打新冠疫苗，機位一度一位難求，但隨著台灣本土疫情趨緩，疫苗供應充足，讓帛琉旅遊市場少了疫苗誘因，回歸正常旅遊市場需求，但團費、旅遊規範又較疫情之前還要昂貴、繁瑣，導致赴帛琉旅遊越來越乏人問津。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。