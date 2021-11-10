批柯文哲講未定案基捷路線 林右昌再轟：沒政治道德
國民黨議員何淑萍今天上午在總質詢時，指台北市長柯文哲、基隆市長林右昌每天因基隆捷運吵來吵去，讓民眾大家「霧煞煞」，聲量不能當飯吃，逼問市長林右昌何時可動工？林右昌說，期程交通部長王國材已有說，但他再批，柯市長把沒有定案的路線拿到廣播節目講，「非常沒有政治道德」、「中華民國從來沒有一個政治人物這樣做！」
何淑萍今天質詢說，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌每天因基隆捷運吵來吵去，讓民眾看不懂，他肯定林右昌的努力，但不要再說有的沒有的，基隆人關心的是何時能動工。
林右昌說，基隆捷運在基隆端這段的優化，是台鐵局希望地方提出優化的路線，並不是基隆政府主動提出來的，而是台鐵局在規畫時遇到技術性問題，基隆提出幾個建議方案，和台鐵局達成共識。
林右昌並表示，在新北端的路線優化，其實到目前為止，都還沒有最後的共識，他覺得非常不應該的是，一個還沒有做最後確認、定案的事情，柯市長把它拿出來講，很容易去誤導這樣子是定線，其實並還沒有。
「柯市長這樣子做，我覺得非常沒有政治道德，整個規畫案是交通部在規畫主導，一個還沒有大家最後確認的東西，他拿到廣播電台節目去講，中華民國從來沒有一個政治人物這樣做！」林右昌痛批柯文哲。
何淑萍說「不會啊，他在幫你蹭聲量，他現在把你炒到最高點，你應該已經是部長級了你們兩個聲量不相上下。」何淑萍說，聲量不能當飯吃，小英總統和市長都已連任，在位子上也不是永久的，她建議市長要給一個期程，到底何時動工？每天吵來吵去大家「霧煞煞」。
林右昌說，如果沒有柯市長的事情，本來在年底綜合規畫路線就會定案，整個基隆捷運計畫和工程執行有一定的順序，綜合規畫要確定運具的形式、路線、場站等，接著會進行細部設計、都市計畫變更，最後才到發包施工的階段，有一定程序，不是規畫完就動工，日前交通部長王國材有回答期程，他不再贅述。
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