藍委批原民法案達成率不到3成 原民會回擊：達72.2%

國民黨原住民立委廖國棟、孔文吉今天表示，蔡政府自民國105年提出原民政見主張，相對應的法案有13部，但迄今達成率僅23%，進度慘不忍睹。原民會發出新聞稿回擊，達成率為72.2%。

原民會表示，蔡英文總統於105年總統大選時提出原住民族政策，共有5大政策目標，分為9大政策具體主張、79項工作項目。截至目前為止，79項工作項目中，已完成計57項，占72.2%，與今日立法委員廖國棟及孔文吉指控蔡總統執政2000天以來，政策及法案達成率僅23%，顯與事實不符。原民會近年來預算持續成長，110年度計編列 89.01億元，較105年度大幅增加12.96億元，成長17.04%。

原民會表示，蔡總統自105年上任迄今，已完成《原住民族語言發展法》，明定原住民族語言是國家語言，《原住民族語言發展法》雖於馬英九總統任內提出，推動10年卻無法完成立法，而蔡總統於上任1年，則迅速通過立法，足見蔡總統極具誠意，以完善保障原住民族權益，且修正《原住民族教育法》，建構原住民族教育知識體系。除此之外，修正《山坡地保育利用條例》第37條取消5年等待期之規定，完成計1萬2167公頃之原住民保留地權利回復作業，及修正公布《原住民保留地禁伐補償條例》，至109年底補償面積超過6萬公頃，受補償之族人人數逾4萬名。

原民會指出，過去原住民族土地及海域法採專案立法，草案計39條條文，經過蔡政府以分流立法策略完成立法作業計9條，正在進行立法作業計18條，全案共計27條次，已涵蓋105年版土海法草案近8成。且為深化文健站服務量能，布建文健站之經費較105年0.9億元至今年度11億元，大幅成長10倍，且相較98年文健站布建情形，從設置74處文健站至429站，已成長6倍，均顯示蔡政府對於照顧原住民族福祉的重視與決心。