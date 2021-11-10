快訊

獨／瑪莎拉蒂3惡煞毆傷男大生遭函送 警今要找人竟不知下落

藍委批原民法案達成率不到3成 原民會回擊：達72.2%

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導

國民黨原住民立委廖國棟、孔文吉今天表示，蔡政府自民國105年提出原民政見主張，相對應的法案有13部，但迄今達成率僅23%，進度慘不忍睹。原民會發出新聞稿回擊，達成率為72.2%。

原民會表示，蔡英文總統於105年總統大選時提出原住民族政策，共有5大政策目標，分為9大政策具體主張、79項工作項目。截至目前為止，79項工作項目中，已完成計57項，占72.2%，與今日立法委員廖國棟及孔文吉指控蔡總統執政2000天以來，政策及法案達成率僅23%，顯與事實不符。原民會近年來預算持續成長，110年度計編列 89.01億元，較105年度大幅增加12.96億元，成長17.04%。

原民會表示，蔡總統自105年上任迄今，已完成《原住民族語言發展法》，明定原住民族語言是國家語言，《原住民族語言發展法》雖於馬英九總統任內提出，推動10年卻無法完成立法，而蔡總統於上任1年，則迅速通過立法，足見蔡總統極具誠意，以完善保障原住民族權益，且修正《原住民族教育法》，建構原住民族教育知識體系。除此之外，修正《山坡地保育利用條例》第37條取消5年等待期之規定，完成計1萬2167公頃之原住民保留地權利回復作業，及修正公布《原住民保留地禁伐補償條例》，至109年底補償面積超過6萬公頃，受補償之族人人數逾4萬名。

原民會指出，過去原住民族土地及海域法採專案立法，草案計39條條文，經過蔡政府以分流立法策略完成立法作業計9條，正在進行立法作業計18條，全案共計27條次，已涵蓋105年版土海法草案近8成。且為深化文健站服務量能，布建文健站之經費較105年0.9億元至今年度11億元，大幅成長10倍，且相較98年文健站布建情形，從設置74處文健站至429站，已成長6倍，均顯示蔡政府對於照顧原住民族福祉的重視與決心。

原住民 國家語言 廖國棟

延伸閱讀

台北市原住民族文化節起跑 林班歌大賽成亮點

影／立委抨擊原住民族重要法案「龜速」

屏縣三地門鄉長全程排灣族語施政報告 重現日常生活

Mplaw！新生活 讓你入冬chill˙很˙原

相關新聞

「焦糖」陳嘉行宣布選士北區議員到底！除非蔡主席不許

網紅「焦糖」陳嘉行今年5月加入民進黨，當時即傳出可能布局台北市議員，但本人並未證實，根據鏡週刊專訪透露將角逐北市議員，今天也在臉書宣布將投入台北市士林、北投區議員選舉，但仍須先通過初選才能獲得正式提名。

批柯文哲講未定案基捷路線 林右昌再轟：沒政治道德

國民黨議員何淑萍今天上午在總質詢時，指台北市長柯文哲、基隆市長林右昌每天因基隆捷運吵來吵去，讓民眾大家「霧煞煞」，聲量不...

藍委批原民法案達成率不到3成 原民會回擊：達72.2%

國民黨原住民立委廖國棟、孔文吉今天表示，蔡政府自民國105年提出原民政見主張，相對應的法案有13部，但迄今達成率僅23%...

中二區補選政治手段恐怕只會愈來愈「髒」 真把選民當傻瓜？

台中市第二選區立委補選明年1月投票，民進黨提名的林靜儀一句「台中市第二選區需要穿防彈衣才能選」掀波。民進黨與林靜儀這次要端出什麼牛肉爭取選民支持，我們還無法見真章，但綠營欲將「補選西西里化」做為選戰主軸看來很明確。 「西西里化」意指黑社會勢力猖獗，政客與黑社會勾結，長期把持壟斷政治資源與地方利益。顏清標與顏寬恒父子從2008年到2016年先後擔任立委，顏清標曾因一清專案被移送管訓，特別費案入獄，綠營從公元2000年起，就指控顏清標用黑道與政治實力延續顏家及派系的利益。...

疫苗誘因不再 旅客驟降掛蛋 帛琉泡泡2.0再度變泡沫

台帛旅遊泡泡2.0今年8／14重啟，因當時台灣疫苗稀缺，帛琉又提供免費施打新冠疫苗，機位一度一位難求，但隨著台灣本土疫情趨緩，疫苗供應充足，讓帛琉旅遊市場少了疫苗誘因，回歸正常旅遊市場需求，但團費、旅遊規範又較疫情之前還要昂貴、繁瑣，導致赴帛琉旅遊越來越乏人問津。

民進黨：蔡英文首登Podcast 衝新聞類榜第一

民進黨今天指出，總統蔡英文昨天首度於Podcast平台獻聲，為「蔡英文＆DPP」的「耳朵出遊不出油」錄製內容，談論國際外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。