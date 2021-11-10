快訊

獨／瑪莎拉蒂3惡煞毆傷男大生遭函送 警今要找人竟不知下落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「焦糖」陳嘉行宣布選士北區議員到底！除非蔡主席不許

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
網紅「焦糖」陳嘉行今在臉書宣布投入台北市士林北投區議員選舉。圖／截自焦糖哥哥-陳嘉行臉書
網紅「焦糖」陳嘉行今在臉書宣布投入台北市士林北投區議員選舉。圖／截自焦糖哥哥-陳嘉行臉書

網紅「焦糖」陳嘉行今年5月加入民進黨，當時即傳出可能布局台北市議員，但本人並未證實，根據鏡週刊專訪透露將角逐北市議員，今天也在臉書宣布將投入台北市士林、北投區議員選舉，但仍須先通過初選才能獲得正式提名。

陳嘉行表示，請大家放輕鬆，「我參選士林北投區議員一定選到底，除非黨主席蔡英文希望我不要選」。陳說，民進黨有初選機制，他得先通過初選才能正式提名，而士北區現任議員陳慈惠、鍾佩玲、林世宗都非常優秀，大家接到電話民調「第一選擇」請支持現任，「第二選擇」再給他就好。

陳嘉行表示，若他初選沒過，仍會出來幫忙民進黨議員及縣市長選舉，就像他從2018年開始支持一樣，雖然他目前沒有看板、沒有辦公室、沒有幕僚及助理，所有傳統選舉組織的樁腳通通沒有，甚至連初選要繳給黨部的費用，他都還不知道在哪裡，但他目前會專心宣傳「12/18四個不同意」。

「20181124是我一輩子的痛」，長期為同志發聲的陳嘉行說，那天晚上發生什麼意外，相信LGBTQ族群都很清楚，而迫害同志人權的政黨與組織，在12月18日又故技重施，這次更大規模地傷害生活在島嶼上的每個人，包含自己的支持者。

陳嘉行強調，他會再次站上街頭與大家溝通，2018年11月24日挺同公投慘敗，沒有阻止國民黨操作仇恨、煽動民粹，這次他會全力宣傳4個不同意。

台北市第一選區2022年議員選戰新人輩出，包含民眾黨「學姊」黃瀞瑩、北市議員陳建銘女兒陳思宇、民進黨立委莊瑞雄助理林延鳳皆有意角逐。

民進黨 北市

延伸閱讀

焦糖哥哥宣告參選台北市議員　先自爆「黑歷史」：我不是聖人

「焦糖」陳嘉行進軍政壇 向周刊披露將參選台北市議員

北市擬推疫苗通行證 柯文哲：不用中央同意就可做

焦糖哥哥稱疫苗多到滿出來「喊加買BNT的人該道歉」網炸鍋：平行時空

相關新聞

「焦糖」陳嘉行宣布選士北區議員到底！除非蔡主席不許

網紅「焦糖」陳嘉行今年5月加入民進黨，當時即傳出可能布局台北市議員，但本人並未證實，根據鏡週刊專訪透露將角逐北市議員，今天也在臉書宣布將投入台北市士林、北投區議員選舉，但仍須先通過初選才能獲得正式提名。

批柯文哲講未定案基捷路線 林右昌再轟：沒政治道德

國民黨議員何淑萍今天上午在總質詢時，指台北市長柯文哲、基隆市長林右昌每天因基隆捷運吵來吵去，讓民眾大家「霧煞煞」，聲量不...

藍委批原民法案達成率不到3成 原民會回擊：達72.2%

國民黨原住民立委廖國棟、孔文吉今天表示，蔡政府自民國105年提出原民政見主張，相對應的法案有13部，但迄今達成率僅23%...

中二區補選政治手段恐怕只會愈來愈「髒」 真把選民當傻瓜？

台中市第二選區立委補選明年1月投票，民進黨提名的林靜儀一句「台中市第二選區需要穿防彈衣才能選」掀波。民進黨與林靜儀這次要端出什麼牛肉爭取選民支持，我們還無法見真章，但綠營欲將「補選西西里化」做為選戰主軸看來很明確。 「西西里化」意指黑社會勢力猖獗，政客與黑社會勾結，長期把持壟斷政治資源與地方利益。顏清標與顏寬恒父子從2008年到2016年先後擔任立委，顏清標曾因一清專案被移送管訓，特別費案入獄，綠營從公元2000年起，就指控顏清標用黑道與政治實力延續顏家及派系的利益。...

疫苗誘因不再 旅客驟降掛蛋 帛琉泡泡2.0再度變泡沫

台帛旅遊泡泡2.0今年8／14重啟，因當時台灣疫苗稀缺，帛琉又提供免費施打新冠疫苗，機位一度一位難求，但隨著台灣本土疫情趨緩，疫苗供應充足，讓帛琉旅遊市場少了疫苗誘因，回歸正常旅遊市場需求，但團費、旅遊規範又較疫情之前還要昂貴、繁瑣，導致赴帛琉旅遊越來越乏人問津。

民進黨：蔡英文首登Podcast 衝新聞類榜第一

民進黨今天指出，總統蔡英文昨天首度於Podcast平台獻聲，為「蔡英文＆DPP」的「耳朵出遊不出油」錄製內容，談論國際外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。