「焦糖」陳嘉行宣布選士北區議員到底！除非蔡主席不許

網紅「焦糖」陳嘉行今年5月加入民進黨，當時即傳出可能布局台北市議員，但本人並未證實，根據鏡週刊專訪透露將角逐北市議員，今天也在臉書宣布將投入台北市士林、北投區議員選舉，但仍須先通過初選才能獲得正式提名。

陳嘉行表示，請大家放輕鬆，「我參選士林北投區議員一定選到底，除非黨主席蔡英文希望我不要選」。陳說，民進黨有初選機制，他得先通過初選才能正式提名，而士北區現任議員陳慈惠、鍾佩玲、林世宗都非常優秀，大家接到電話民調「第一選擇」請支持現任，「第二選擇」再給他就好。

陳嘉行表示，若他初選沒過，仍會出來幫忙民進黨議員及縣市長選舉，就像他從2018年開始支持一樣，雖然他目前沒有看板、沒有辦公室、沒有幕僚及助理，所有傳統選舉組織的樁腳通通沒有，甚至連初選要繳給黨部的費用，他都還不知道在哪裡，但他目前會專心宣傳「12/18四個不同意」。

「20181124是我一輩子的痛」，長期為同志發聲的陳嘉行說，那天晚上發生什麼意外，相信LGBTQ族群都很清楚，而迫害同志人權的政黨與組織，在12月18日又故技重施，這次更大規模地傷害生活在島嶼上的每個人，包含自己的支持者。

陳嘉行強調，他會再次站上街頭與大家溝通，2018年11月24日挺同公投慘敗，沒有阻止國民黨操作仇恨、煽動民粹，這次他會全力宣傳4個不同意。

台北市第一選區2022年議員選戰新人輩出，包含民眾黨「學姊」黃瀞瑩、北市議員陳建銘女兒陳思宇、民進黨立委莊瑞雄助理林延鳳皆有意角逐。