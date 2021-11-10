蘇揆諷朱立倫「馬聽不懂人話」藍：你才聽不見人民聲音
中選會即將舉行電視公投說明會，國民黨主席朱立倫不滿綠營派出的名單太小咖，對照國民黨有「下駟對上駟」的意味，決定更換名單。行政院長蘇貞昌諷朱立倫「馬聽不懂人話」，遭國民黨反嗆，行政院長才聽不懂人話，常常聽不見人民聲音，棄民意於不顧。
國民黨文傳會主委凌濤今抨擊，蘇揆又再次失控、粗俗噴口水，還敢質問在野黨主席「哪隻馬聽得懂人話？」凌濤指出，應該是我國的行政院長才聽不懂人話，常常聽不見人民聲音，棄民意於不顧。
凌濤呼籲，蘇貞昌不要閃躲公投說明會的戰帖，不敢面對、避而不戰，給人民吃有毒的萊豬、箝制公民權利，卻只懂得隔空叫囂，國民黨在此奉勸蘇揆，與其噴政治口水，倒不如收下戰帖，與國民黨在公投說明會上，一起講道理、說明話。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言