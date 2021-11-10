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蘇揆諷朱立倫「馬聽不懂人話」藍：你才聽不見人民聲音

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

中選會即將舉行電視公投說明會，國民黨主席朱立倫不滿綠營派出的名單太小咖，對照國民黨有「下駟對上駟」的意味，決定更換名單。行政院長蘇貞昌諷朱立倫「馬聽不懂人話」，遭國民黨反嗆，行政院長才聽不懂人話，常常聽不見人民聲音，棄民意於不顧。

國民黨文傳會主委凌濤今抨擊，蘇揆又再次失控、粗俗噴口水，還敢質問在野黨主席「哪隻馬聽得懂人話？」凌濤指出，應該是我國的行政院長才聽不懂人話，常常聽不見人民聲音，棄民意於不顧。

凌濤呼籲，蘇貞昌不要閃躲公投說明會的戰帖，不敢面對、避而不戰，給人民吃有毒的萊豬、箝制公民權利，卻只懂得隔空叫囂，國民黨在此奉勸蘇揆，與其噴政治口水，倒不如收下戰帖，與國民黨在公投說明會上，一起講道理、說明話。

國民黨 行政院 凌濤

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